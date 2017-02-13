禽流感疫情升溫，專家提醒，要避免病毒感染，除了不要接觸禽鳥、禽肉及蛋類一定要煮熟外，尤其要特別注意蛋品在日生活中所帶來的風險，挑蛋、買蛋後一定要洗手；不少人吃火鍋時習慣沾蛋汁，更是要避免，其他像是慕斯、美奶滋、卡士達醬等摻有生蛋液的製品，也最好少碰。

H5N6高病原性禽流感疫情升溫，花蓮禽場、宜蘭屠宰場和台南火雞場都淪陷，行政院已成立中央災害應變中心。國內感染症權威、台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，民眾要避免禽流感病毒感染，除了不要接觸禽鳥外，平時也必須勤洗手及徹底煮熟食物，尤其要特別注意蛋品在日生活中所帶來的風險，由於蛋殼可能殘留病毒，因此挑蛋、買蛋後一定要洗手，接觸蛋品後更不要挖鼻孔或揉眼睛，避免接觸黏膜部位，增加感染風險。黃立民：『(原音)買生蛋的時候，蛋殼表面可能會有病毒，也可能會有細菌，所以接觸蛋之後至少酒精性洗手液，自己洗一遍，蛋也最好多用水沖洗幾次，才去處理它。』

黃立民指出，部分民眾愛食用生蛋，不管是生蛋拌飯或是火鍋沾醬，在不能保證蛋未染病毒的狀況之下，都該避免。林口長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈也表示，不少民眾愛吃白斬雞等易帶血水的禽肉，最為危險；另外太陽蛋、溫泉蛋等未完全煮熟的蛋都暫時不要吃。譚敦慈：『(原音)蛋類及禽類把它煮熟的話是很安全的，所以禽肉煮的話就是不要帶血水，煮成骨頭是咖啡色的相對是比較安全，這個時候不要在煮太陽蛋、溫泉蛋、班尼迪克蛋，也不要再用生蛋來敷臉，同時有一些生蛋製的慕斯、美乃滋，這個時候也暫時不要吃會相對安全。』

黃立民說，H7N9、H5N6等禽流感病毒，一旦入侵下呼吸道比較容易造成感染，抵抗力弱的老年人尤其要小心。譚敦慈指出，處理禽肉及蛋類前後，除了要以肥皂洗手外，處理食物的砧板及餐具也應生熟食分開，處理過生禽的用具則需用沸水燙洗。