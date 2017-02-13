2月14日周二將有11場NBA常規賽，其中值得關注的包括勇士vs掘金、雷霆vs奇才和馬刺vs步行者等。勇士、馬刺、雷霆和快船等都是客場作戰，當天焦點戰以東西對話居多，從交手、對陣等因素來看，雷霆和凱爾特人客戰風險偏高，勇士、老鷹和馬刺的前景更值得期待。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

勇士再迎對攻戰 奇才主場強勢

勇士vs掘金，兩隊已經連續8次打出大分，本季前2次交手勇士都順利贏球。勇士迎來3連客收官，上一戰客場背靠背大勝雷霆，最近3場連續擊潰3個重要對手，勇士場均125分相當強勢。掘金剛以1勝2負結束東區3連客，上一戰客場背靠背輸給騎士16分。掘金過去8個主場贏了7場，其中讓分盤也有6勝2負。不過面對聯盟火力最強的勇士，賽程壓力十足的掘金恐怕難以對其造成威脅。

雷霆vs奇才，兩隊12月有過交手，雷霆主場加時擊敗奇才，過往交手裡雷霆取得4連勝。雷霆上一戰主場被勇士16分擊敗，客場在惜敗於步行者后則是3連敗。奇才上一戰逆轉步行者避免主場連敗，最近10場奇才取得了9勝1負，主場在一周前加時輸給騎士才結束17連勝。從過往交手來看，雷霆無疑是奇才剋星，不過本季奇才主場能量十足，雷霆此戰前景不宜高估。

馬刺vs步行者，馬刺迎來8連客第5場，今天馬刺客場爆冷輸給尼克斯，將背靠背遭遇步行者。馬刺近10次碰上步行者贏足8次，有著非常大的心理優勢。步行者上一戰主場和雄鹿背靠背相遇，結果卻16分劣勢爆冷告負，步行者也就此吃到3連敗。馬刺本場賽程比較艱難，不過值得注意的是，馬刺本季背靠背第二場只輸給過快船，步行者以往都被馬刺壓制，本場反彈難度依舊不小。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

快船vs爵士，快船迎來5連客收官戰。兩隊去年10月底有過交手，快船主場13分大勝，近10次交手取得9勝1負。快船在5連客之旅里低開高走，接連輸給凱爾特人和猛龍之後，連續擊敗了尼克斯和黃蜂。爵士近期則連續輸給小牛和凱爾特人，這兩場爵士的失分明顯偏高。本場爵士又是讓出6.5分，不過該隊防守效率下滑的情況下，迎戰快船恐怕也有不小的冷意。

綠軍碰上剋星 開拓者狀態下滑

凱爾特人vs小牛，凱爾特人迎來4連客收官，小牛則剛好是連續第4個主場。兩隊11月中旬有過交手，小牛客場7分之差落敗，交手7連勝遭到終結。凱爾特人上一戰客場8分力克爵士，最近10場9勝1負勢頭驚人。小牛近期的狀態也上升明顯，上一戰主場32分大破魔術后，過去10個主場戰績達到7勝3負，更驚人的是已經連續9場贏盤。小牛主場已經連續6年擊退綠衫軍，此戰壓力將在綠軍一方。

再看另外兩場東西對話——老鷹vs開拓者，上一戰老鷹客場被國王逆轉1分惜敗，最近10場5勝5負比較一般。開拓者上一戰主場被凱爾特人擊敗，最近1勝3負連續4次輸盤。老鷹過去2年都橫掃了開拓者，前瞻的內外線搭配更加均衡，開拓者此戰同樣頗具風險；灰熊vs籃網，這場雙方球風、實力相差較為懸殊，灰熊剛在主場慘敗給勇士，遇到防守奇差的籃網將是最好的反彈機會。

另外的東區內戰中，76人vs黃蜂的懸念相對較小，黃蜂過去10場只有1勝9負，但主場畢竟還有對76人的7連勝。活塞vs雄鹿的懸念則要大得多，今天活塞雖然還要客戰猛龍，但是雄鹿直到去年12月底大勝活塞才結束交手4連敗。雄鹿主場也遭到4連敗困擾，此戰恐怕還要當心對待。魔術vs熱火，熱火上一戰被76人終結13連勝，主場遇到連戰連敗的魔術，熱火重回勝軌的概率非常高。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]