日期:2月14日，周二NBA將進行11場比賽，聯盟傷病問題還在加劇，明天對陣勇士的比賽，掘金5名主將面臨休戰，另外熱火和鵜鶘繼續是傷病重災區，76人的奧卡福被擺上貨架，明天也不會隨隊出征。好消息是，德隆、馬辛米和喬治希爾等人傷愈復出。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

具體來看，東部賽場76人客戰黃蜂，本場恩比德繼續養傷，奧卡福很有可能被交易，本場沒有隨隊出征；黃蜂方面塞申斯和澤勒繼續養傷。馬刺背靠背對陣步行者，本場加索爾和頂替他出戰的西蒙斯都將缺陣，球隊內線受影響較大；步行者方面賽迪斯楊依舊出戰存疑。熱火主場迎戰魔術，維特斯、里查德森和麥克羅伯茨等人還需養傷，魔術方面戈登和米克斯依舊無法登場。

西部賽場，掘金迎戰勇士，本場掘金方面加里內利、錢德勒和穆迪埃等5名主將可能集體缺陣；勇士方面帕楚里亞和韋斯特兩大內線繼續養傷。小牛主場迎戰綠衫軍，本場德隆有望披掛上陣，但博古特和巴里亞繼續休戰；綠衫軍方面布拉德利、克勞德和杰倫？布朗依舊歸期無定。鵜鶘背靠背出戰太陽，埃文斯有望復出，但阿金薩、摩爾和泰倫斯瓊斯很有可能繼續缺陣；太陽方面錢德勒腳踝扭傷可能繼續養傷。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]