小姨媽每天會發送所有NBA的特別數據，包括天氣、傷停、對陣數據、讓盤情況、SP值變化等一系列的詭異情況，基本每一條對你的投注都有幫助。希望你能喜歡！

1，76人近2場比賽打的非常不錯，連續2場贏球，連續3場贏盤和大分，確實給力。但他的恩比德和奧卡福明天應該都不會登場，近10個客場輸掉7個。

2，黃蜂最近10場比賽有點鬱悶，竟輸掉足足9場，主場的近6場比賽也是輸掉5個，狀態雨點差勁（但對手很強）！主場已經連續9場小分啦。主場已經連續7場贏76人。

3，馬刺背靠背，不知道會不會輪休球員，這也是他們連續第5個客場，前面5個客場有4次輸盤，極差的狀態，今天還莫名其妙的輸給尼克斯。

4，步行者7連勝後來個3連敗，主場也是2連敗，但他們向來是靠主場贏球，不容置疑。近10個主場他們贏下7個，戰鬥力真的不錯。

5，籃網近10次和灰熊對決贏了5個盤口，更重要的是打出6次大分數據。但籃網主場已經14連敗了，足足有10次輸盤，並不能太相信。

6，灰熊客場比賽也比較強勢，近10個客場有6次贏盤，最關鍵的是他們總能贏盤，明天應該沒有球員輪休，可重點關注下。

7，魔術近10個比賽輸掉8場，還有8次輸盤，這球隊從內到外都有問題，尤其是伊巴卡要離隊更是影響額球員。近10個客場更是8敗，不是太好的情況。

8，熱火的13連勝被斷，但主場的8連勝卻還是在繼續，球隊的維特斯還不確定能到登場，但主場面對魔術應該是很有信心。近10次對決熱火也是贏下7場！

9，雷霆客場3連敗，但對手是馬刺、騎士和步行者。但在本賽季首次交鋒中，雷霆贏了奇才高達11分，這2隊只要朋友，大分就可期。

10，奇才的主場連勝被騎士打敗之後，又迎來2連勝，但他們卻是連續3場輸盤，狀態並沒有之前 那麼強勢。不過他們主場的大分形態偏多。

11，活塞今天非常非常奇怪的贏了猛龍，讓人意向不到。但他們客場的低迷卻是不爭的事實。近10場比賽有6場輸球，而且他們還是背靠背哦。

12，雄鹿已經主場4連敗呢，但他們昨天竟然擊敗步行者讓人驚艷。不過主場的10個比賽輸掉7場且全部輸盤，讓人對他們不敢太相信。不過小分倒是不錯哈。

13，凱子只讓小牛1.5，這有點怪異哦。他們近20個客場有14次贏盤，確實兇悍。明天布拉德利應該還是不上，各位謹慎點這個數據。

14，小牛最近可真不差，近10個比賽贏了7場還有多達8次贏盤，難怪莊家看好他們。近10次交手，小牛贏了8場還有7次贏盤。

15，勇士客場連續2次贏盤，但他們本賽季客場贏盤率極低，近20個客場有11次輸盤，小分也有15次。

16，掘金的加里納利還是不能登場，穆迪埃和法里埃德應該是可以出戰的，主場近8個比賽贏下7場，確實凶。近10次交手，掘金雖然輸了7次，但贏盤多達8次，不服不行。還有9次大分形態！

17，鵜鶘可是背靠背，他們客場近9個比賽輸掉6場，對手皆是極差的尼克斯和籃網。本賽季2隊交手2次，鵜鶘雖然贏了，但贏的分數都很小，倒是這2隊交手的大分是主題。

18，天盈西部倒數第一，但他們的攻擊力可是不弱。近10個主場輸了8次，但有5次贏盤，打出7次大分。上場布萊德索和錢德勒輪休，本場應該可以復出。

19，跨出連續第5個客場，前面是2負2勝，但贏的比賽對手很弱，他們自從失去保羅之後就極差。輸盤率相對來說有點多。

20，爵士2連敗，這也是他們很少的情況。不過在近20場比賽中，爵士竟然有14次輸盤，連續5場打出5個大分！近10次面的快船好像有3次贏球，並不佔優勢。

21，開拓者讓老鷹1.5分，也是比較不正常哈，開拓者主場近10個 比賽還可以，贏5場輸5場。但連續4次面對老鷹全部輸球，近10次交手打出7次小分。

22，老鷹表現真是不錯，他們近10個比賽有7次贏球，球隊的陣容相對齊整，大家可以小心點哦，這場讓的比較詭異。

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