NBA新賽季開始，小姨媽繼續延續上賽季的表現，每天都會主推1場給各位，不管是從賠率、基本面還是傷病等等方面，小姨媽都會有極度詳細的情報，希望能很好的幫助到你。

76人VS黃蜂

推薦：黃蜂讓8.5勝

看了一些其他比賽，這場應該算是不錯的，我的主推比賽這2天有點錯，但小姨媽保持極好的信心。黃蜂和76人目前情況都不如意，但對於黃蜂來說，這場勝利必須用大勝來完成，因為球隊容不起折騰了。當然，我分析的對與錯，你可以看看就好，不一定非信我哦。好了，看看這場比賽的雙方數據吧。

76人近期可謂是盤王，連續3場都有贏盤，但多數是在主場。近10個客場中，76人輸掉7個比賽，而且有6次輸盤，相對來說有點差。最近的2場比賽我都看了，他們打的還行，運氣也不錯，但不可能持續這麼走運。昨天贏了熱火真是見鬼，但他們客場面對輸急眼的黃蜂隊，可能就沒有那麼好贏啦。

明天恩比德應該是不會登場，而奧卡福是為了交易怕受傷，球隊應該是不讓他出戰的。目前他們最大殺器不是諾埃爾，而是伊利亞索瓦和薩里奇等人，包括亨德森的3分球都還不錯。但是他們的替補席以及客場的態度是比賽關鍵，小姨媽雖然覺著他們表現不錯，但在想贏球的黃蜂主場，恐怕是難以建樹。

黃蜂的排名東部第9，全明星賽來臨之前還有2場比賽，他們必須贏球追趕活塞，要不然可真就和本賽季的季後賽說拜拜了。他們近10場比賽輸掉9個，但對手是勇士2次、奇才、火箭、快船、爵士、開拓者等悍隊，給其他球隊來說也會如此。尤其是主場的近10個比賽輸掉4場，對手真的是很強大。不過連續9個主場打出全部小分，這個需要注意哦。

肯巴沃克上場表現不穩定，但巴圖姆和卡明斯基等人都還不錯，威廉姆斯、吉爾克里斯特等人都能給予球隊很好的幫助，比76人的一幫人要好許多。替補席的貝里內利和拉姆也是能得分的選手，面對防守並不如意的76人，相信黃蜂的一眾人員可以拿到自己想要的勝利。近20個主場，黃蜂可是贏了12次，就是近期走霉運而已，看好明早反彈！

這兩隊伍在近10次交手中，黃蜂贏下其中的8場，本賽季2次對決他各自在主場獲的勝利。近10次對決中，黃蜂有6次贏分超過9分，所以明天讓8.5分對於他們來說沒有問題！

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