體育署警報器響 辦公民眾驚（2）中央社 (2017-02-13 16:50)
台北市消防局13日上午獲報，教育部體育署地下2樓有雜物起火燃燒，濃煙不小，消防人員迅速撲滅火勢，幸無人傷亡。圖為清潔人員和火災調查人員在打掃、蒐證。中央社記者李宇政攝 106年2月13日
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