體育署的火災警報器13日上午鈴鈴大響，據在大樓內辦公的民眾表示，因為過去發生好幾次誤響，「開始以為是假的，沒想到經查看是真的」，所幸無人傷亡。圖為起火地點，是放置回收物品的儲藏室。中央社記者李宇政攝 106年2月13日