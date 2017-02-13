體育署警報器響 辦公民眾驚（1）中央社 (2017-02-13 16:50)
體育署的火災警報器13日上午鈴鈴大響，據在大樓內辦公的民眾表示，因為過去發生好幾次誤響，「開始以為是假的，沒想到經查看是真的」，所幸無人傷亡。圖為起火地點，是放置回收物品的儲藏室。中央社記者李宇政攝 106年2月13日
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