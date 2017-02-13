中華職棒聯盟表示，官辦熱身賽將自3月14日進行至21日，共計12場，3月19日更於台中洲際棒球場一日兩戰。聯盟指出，預售票也將於14日西洋情人節中午12時正式開賣。



職棒28年熱身賽將於3月14日開打，同樣在高雄澄清湖揭開序幕，雲林斗六及台中洲際也有賽程相繼進行。3月19日於台中洲際進行一日兩戰，中午12時05分先由統一獅對上Lamigo桃猿，晚間18時05分則上演今年開幕戰戲碼，由中信兄弟對決富邦悍將。新球團加入會擦出什麼樣的火花，令球迷萬分期待。



熱身賽預售票提前一個月於14日中午12時在FamiTicket全網購票網或FamiPort開賣，平日周一至周五內野全票140元、內野優惠票100元；假日周六至周日內野全票180元、內野優惠票140元。現場購票平日周一至周五內野全票170元、內野優惠票120元；假日周六至周日內野全票220元、內野優惠票170元。



65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場。上列免費入場者之陪同者限1名可購買優惠票。持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。

中華聯盟熱身賽賽程，14日晚6時35分統一獅對中信兄弟（澄清湖），15日晚6時35分富邦悍將對Lamigo桃猿（澄清湖），16日晚6時35分Lamigo桃猿對中信兄弟（澄清湖）、富邦悍將對統一獅（斗六），17日晚6時35分中信兄弟對富邦悍將（澄清湖）、Lamigo桃猿對統一獅（斗六），18日晚5時統一獅對富邦悍將（斗六）、中信兄弟對Lamigo桃猿（台中洲際），19日中午12時統一獅對Lamigo桃猿（台中洲際）、晚6時富邦悍將對中信兄弟（台中洲際），20日晚6時35分中信兄弟對統一獅（台中洲際），21日晚6時35分Lamigo桃猿對富邦悍將（台中洲際）。