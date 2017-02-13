赴澳洲移地訓練比賽的中華隊，台北時間13日下午4時30分再戰澳洲溫莎皇家隊，由陳冠宇先發。

中華隊此戰隊先發陣容，第1棒指定打擊胡金龍，第2棒左外野手張志豪，第3棒右外野手高國輝，第4棒二壘手林智勝，第5棒一壘手林益全，第6棒三壘手蔣智賢，第7棒游擊手陳鏞基，第8棒捕手鄭達鴻，第9棒中外野手林哲瑄，投手陳冠宇。

陳冠宇曾在9日對溫莎皇家的比賽，上場中繼1局用31球，被打2支安打失掉1分，投出2次三振和1次保送。陳冠宇將是中華隊在經典賽（ＷＢＣ）的主力先發投手，他的表現相當受到關注。

中華隊下一戰將迎戰剛奪下本季澳洲職棒冠軍的布里斯本俠盜隊，預定周四(16日)返回台灣，準備接下來對古巴的熱身賽。