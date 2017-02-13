2月6日到12日，雪上項目開始陸續進入世界錦標賽模式，高山滑雪世錦賽和冬季兩項世錦賽率先開戰。中國選手在自由式滑雪空中技巧世界杯分站賽上大展神威，徐夢桃為首的女隊包攬前三，齊廣璞再奪一站亞軍，徐夢桃和齊廣璞在世界杯男女積分榜上各自保持領先。

自由式滑雪空中技巧2月10日在平昌的普光鳳凰公園進行一站世界杯分站賽事，這也是明年的冬奧主賽場。徐夢桃獲得女子組冠軍，沈曉雪獲得亞軍，楊雨第三。2014年1月美國鹿谷站，程爽、張鑫和徐夢桃曾經包攬前三。三年之後中國女隊再次在空中技巧世界杯分站賽上包攬前三。徐夢桃目前以340分列積分榜第一，沈曉雪追到第四。男子組比賽，白俄羅斯的庫什涅爾獲得冠軍，齊廣璞獲得亞軍，但在世界杯積分榜上，齊廣璞還是以360分排在第一，領先第二位的庫什涅爾52分。

高山滑雪世錦賽2月6日在瑞士聖莫里茨進行，網壇巨星費德勒光臨現場觀戰。本次比賽一直要進行到19日，速降和超級大迴轉賽事已經結束。瑞士的費茲獲得男子速降冠軍，加拿大的瓜伊獲得男子超級大迴轉冠軍。斯洛維尼亞的斯圖赫奇獲得女子速降冠軍，奧地利的施米德霍菲獲得女子超級大迴轉冠軍，瑞士的霍爾德內獲得女子混合賽冠軍，三位女將都是第一次獲得世錦賽冠軍。美國名將琳賽-沃恩僅列速降第三，瑞士名將拉拉-古特獲得超級大迴轉第三。

2月9日到19日，冬季兩項世錦賽在奧地利的霍赫菲爾岑開賽。上周結束了五個項目爭奪，德國選手多爾獲得男子10公里衝刺冠軍，法國選手福卡德獲得男子12.5公里追逐賽冠軍，這是他個人第11項世錦賽冠軍頭銜。捷克的庫卡洛娃獲得女子7.5公里衝刺冠軍，德國的達赫梅耶爾獲得女子10公里追逐冠軍，達赫梅耶爾和其他三位隊友合作，還獲得男女混合接力冠軍。

自由式滑雪雪上技巧11日在韓國進行一場世界杯分站賽，加拿大的金斯布里獲得男子組冠軍，要參加亞冬會的哈薩克選手雷赫德獲得亞軍。澳大利亞的考克斯獲得女子組冠軍，最近六站取下四冠。

北歐兩項世界杯2月10日和11日在日本札幌進行了兩日賽，德國選手基切爾森和日本選手渡部曉鬥各獲得一次冠軍，渡部打破了本季世界杯分站賽都是德國選手奪冠的格局。

跳台滑雪2月11日和12日在日本札幌進行了男子兩日賽，首日波蘭選手科特和斯洛維尼亞的普雷夫奇並列冠軍，次日波蘭選手斯托奇奪冠，斯托奇目前在積分榜上繼續領先。女子比賽在斯洛維尼亞的柳布諾進行，挪威的倫德比拿到第一日冠軍，積分榜升到第二，僅次於高梨沙羅，德國的阿爾塔烏斯獲第二日冠軍。

單板滑雪平行大迴轉比賽12日平昌進行一站賽事，奧地利的普羅梅格獲得男子組冠軍，俄羅斯的扎瓦濟娜獲得女子組冠軍。12日在加拿大的魁北克城進行了障礙技巧比賽，東道主選手圖坦獲得男子組冠軍，美國選手馬里諾獲得女子組冠軍。

(威猛)