據英國媒體報導，曼聯和曼城可能在夏天展開轉會爭奪戰，因為穆里尼奧和瓜迪奧拉看上了同一目標。

摩納哥的右後衛迪吉布里爾-西迪貝就是被穆帥瓜帥都看上的人，這位24歲的法國國腳本賽季在法甲表現出色，已被視為法國最好的後衛之一。

瓜迪奧拉希望在夏天引進新的右後衛，薩巴萊塔和薩尼亞的年齡都偏大，而且臨近合同末期，瓜帥將西迪貝視為理想的接班人。當歐冠曼城和摩納哥交鋒時，西迪貝將得到瓜帥近距離的考察。

穆里尼奧也想要一名右後衛，取代義大利人達米安，另外打主力的瓦倫西亞雖然狀態出色，但畢竟已經31歲，紅魔的右路也要早作儲備。

有趣的是，《太陽報》稱，最先看上西迪貝的是阿森納的溫格，去年槍手曾試圖收購他，但遭球員本人拒絕，因為他不想到阿森納只當貝萊林的替補。

（legion）