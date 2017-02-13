越野滑雪也是亞冬舉辦以來每次都有的鐵項之一。早期亞冬只設置六個項目，現在設項達到兩位數。以前面七屆為例，越野滑雪五次設置六金，一次設置七金。2011年和達到12金，2017年又縮到10金，撤掉男女的雙人團體自由式衝刺。這兩個項目是哈薩克優勢面很大的兩項，對中國隊也有損失，2011年滿丹丹/李宏雪在女子團體自由式衝刺上拿到亞軍，14年冬奧會第八，亞洲最高。

頭兩屆亞冬會，日本隊佔據絕對優勢，但從1996年哈薩克隊開始參賽之後，局面大幅度逆轉，哈隊一度成為亞洲越野滑雪的絕對領軍隊伍。但日本隊不甘就此落後，他們從后追趕的力度也不小。從2011年亞冬會表現來看，東道主哈薩克6金5銀4銅，日本隊5金6銀4銅，兩隊整體實力已經非常接近。

亞冬會越野滑雪迄今為止總計進行了49項決賽，哈薩克隊以25金18銀22銅列第一，接下來是日本隊20金23銀11銅，中國隊3金6銀17銅，韓國隊1金2銀6銅。算上拿到三銅的朝鮮和一銅的蒙古，也就六個國家在亞冬越野滑賽事上拿到過獎牌。

該項目亞洲最有代表性的選手，無疑是哈薩克的波托拉寧。他拿過兩枚世界錦標賽銅牌，三次獲得過世界杯分站賽冠軍，世界杯最高年終總排名達到過第四，在亞洲越野滑雪軍團中屬於超一流選手。但波托拉寧現時狀態有所下滑，日本選手吉田圭伸可以和他一戰。

中國越野滑雪隊在亞洲有不小的存在感。男隊2銀5銅，女隊3金4銀12銅。在1986年首屆亞冬會上，唐玉琴、寧世姬、盧鳳梅和常德珍組成的中國隊，在女子4乘5公里接力比賽中戰勝日本隊獲得冠軍，打破了日本試圖包攬越野滑全部六金的設想。

而1996年第三屆亞冬會，於淑梅、郭冬玲、欒正榮和王錦芬組成的中國隊，再次在這個項目上奪冠。中國隊在4乘5公里接力比賽中一共拿到過兩金兩銀三銅，是越野滑雪中國隊的頭號奪牌大項。中國隊另一塊金牌，來自於王春麗在2007年長春亞冬會上獲得的女子自由式衝刺賽。

17年亞冬會越野滑雪，總體上肯定是日本隊和哈薩克隊之爭。中國越野滑雪隊主教練維爾塔寧日前表示，越野滑雪隊要力爭拼下三枚獎牌。

以本賽季世界杯首站芬蘭盧卡站為基準，中國隊可以有作為的選手，估計是李馨，盧卡站上李馨的10公里古典式拿到第37名的高排名，位列亞洲第一。當然女子4乘5公里接力也不能忘記，以亞洲水準來說，這個接力項目中國隊只要參賽，最底限也得是銅牌吧。

(魏猛)