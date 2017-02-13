逗妹吐槽:單身俠助你不懼虐狗 格林找到親兄弟北京新浪網 (2017-02-13 16:27)
大家好！今天是周一，新的一周又開始啦！來跟逗妹一起活力滿滿的迎接新的一周吧~快來看看今天逗妹帶來的吐槽吧！來緩解一下周一恐懼症吧！
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新晉漫威英雄
單身俠拉菲尼亞，就問邪惡勢力們怕不怕？@英國足球那點事
@巴薩新聞：「轉發此微博，可以自動跳過情人節」
@MUFC夢想家：「單身俠… 絕招難道是麒麟臂…」
@許唯墨的執念於你們太深：「我們小公主帶著舞會面具在等待他的王子」
@Orz犀利小貓：「感覺像褲衩子套在頭上」
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來！把拜仁抬上冠軍
德甲第20輪，拜仁在比賽最後時刻才由比達爾與羅本的進球2-0擊敗因戈施塔特。在如願獲得三分后，球隊的競爭對手們卻集體「掉鏈子」：2-7名的萊比錫RB、法蘭克福、多特蒙德、霍芬海姆、柏林赫塔以及科隆在本輪全部輸球！德甲2-7名在同一輪全部輸球的現象也屬歷史首次。
@榮耀安聯：「都是同行襯托得好」
@A姜巍：「現象級的冠軍」
@CuoCuo和秋秋：「紅牛喝早了，後勁不足」
@艾登雷斯Eden：「法蘭克福本賽季也這麼給力」
@德迷愛米洛：「這張安胖好像我這裏的一個包工頭」
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好~氣~啊！
西漢姆聯最後時刻被西布朗扳平比分，比利奇怒摔場邊麥克風
@泛泛之輩--：「怎麼說呢，比利奇壓力很大！畢竟球隊boss要求賽季末拿到前八」
@李納哆：「人家拿小話筒砸你家草皮，嚶嚶嚶嚶」
@ _民法刑法物權法：「換成穆里尼奧，可能已經終生禁賽了」
@jjjjjjuice：「為什麼教練都老得那麼快」
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好一個盛世美臀
@美顏過的盛世美顏：「哦？」
@dayouou：「屁股扭一扭，冠軍就到手」
@小時候吃蟲長大：「我車就是盛產臀王，伊萬走了還有扎球王和威廉」
@千古一帝紅鬍子：「曾經的破車三美臀：阿扎爾，科斯塔，伊萬」
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本場最佳撲救！
球員射飛的皮球眼看就要打到小球迷，被身後的伯恩利球迷一掌擊飛英雄有時候就在我們身邊
@英國足球那點事：「布拉沃同學，如果你能看到這條微博，請千萬別看評論！」
@我是陳奕慢：「瓜迪奧拉：加入我的團隊吧」
@Ganger2010：「布拉沃看了會流淚 喬哈特看了會崩潰 不轉不是本澤馬。」
@十號牙醫丶10：「布拉沃說了，門框範圍外的我也能撲倒」
@vip_vip龍：「最佳無疑 」
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大衛路易斯打頭髮紮起來了…
@個阿蒙：「這哪是扎頭髮，這是換了個人呢吧」
@三綠xi：「我的天他怎麼這麼帥！！！！！」
@AwesomeCaptain：「估計沒洗頭」
@何思霖_davy：「別騙我，這肯定是替身，他是不是拉肚子去了」
@孔sir別開槍：「蓬蓬變成了扎扎」
@哎呀哈-奧寶寶：「我好像不認識這個人」
@小笨看社會：「這誰啊？新援？」
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托雷斯神來之筆！！
666666！！帥炸了！！！
@9-ball-劉星星：「這種傳球有兩種解法 一是托雷斯 一是博格坎普。」
@羅伊斯表弟：「恢復出廠設置了」
@微笑的張叔叔：「這一刻，他還是曾經的那個金童少年」
@mmmmyy：「最想在中超看到的球員！」
@黃牌：「厲害了，我的妞」
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許家印提恆大目標
恆大集團董事局主席許家印向球隊提出2017賽季要奪取中超七連冠、蟬聯足協杯和超級杯冠軍，再奪亞冠冠軍，實現四冠王，同時他再次強調：要在2020年實現高水平全華班的目標。
@蛇神777：「看來2020年中超就禁止外援了。」
@1314度她餘生：「恆大又走在其它俱樂部前面了。」
@強悍的爺們：「2017先訂一個小目標，拿四個冠軍！」
@q哥有約：「各種套路你可以學，各種招式明跟你講，但你就是打不過……恆大出招，你不得不服！」
@魏威衛：「舉報！末位淘汰違反勞動法！」
@Lyn_-Chen：「如果2020恆大真的全外援, 那就對中國足球未來太美了！」
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小夥子你的手往哪裡放呢！
希爾德掏陰手惹怒考神，直接被裁判驅逐……
@Ucoollele：「裁判把他驅逐是為了保護他活下去吧」
@BiuBiu不是月救星：「格林發出轉會邀請函」
@N0thingBiggeR：「格林找到了兄弟 」
@_李昕偉_：「我奔著「球」去的不對嗎」
@三十麥：「希爾德:這是我離死亡最近的一次。」
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真五大囧瞬間！
快攻4打1硬是打出一個失誤球
@Alex_In_the_Mirror：「這球傳的，像我們高中班裡的後衛」
@佩恩九道haha：「教練：下場你們四個不用來了 」
@NiuB丶YYY：「隆多：我tm為什麼要跑過來啊 」
@Nnnnnn11_：「震驚：面對四人快攻他竟一人防下！」
@劉向宇LXY：「奧胖：剛過完元宵，你們這群小崽子就按捺不住躁動的心了？」
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又到啦猜圖環節啦！昨天的答案是：卡莫拉內西，來猜猜今天的是誰！
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