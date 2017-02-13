日期:2017年02月13日，國家體彩中心調整了本周周五彩（17021期）、周六彩(第17022期)和周日彩（第17023期）賽程。其中周五新增意甲、西甲賽事各1場；周六新增意甲2場、西甲3場；周日新增3場法甲比賽。以下為詳細賽程調整：

競猜字〔2017〕014號

關於調整足球彩票2月17日、2月18日、2月19日

獎期競猜場次的通知

各省、自治區、直轄市體育彩票管理中心：

經確認，足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期、17022期、17023期所涉及的部分場次比賽時間調整，影響了以上各期足球彩票的正常銷售和競猜。

經研究，決定調整足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期、17022期、17023期的競猜場次（具體附后），其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準。

請密切關注相關調整信息，做好對外宣傳發佈工作。

附件 1. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期

2. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17022期

3. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17023期

二Ο一七年二月十三日



附件1. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期

期號賽制輪次序號主隊客隊比賽日期第17021期德甲 1奧格斯堡勒沃庫森2017-02-18德乙 2海登海姆斯圖加特2017-02-183凱澤斯勞滕桑德豪森2017-02-184不倫瑞克奧厄2017-02-18意甲 5尤文圖斯巴勒莫2017-02-18西甲 6格拉納達CF皇家貝蒂斯2017-02-18法乙 7歐塞爾阿雅克肖2017-02-188阿雅克肖GFCO尼奧爾2017-02-189布爾格圖爾2017-02-1810克萊蒙蘭斯2017-02-1811特魯瓦尼姆2017-02-1812索肖拉瓦勒2017-02-1813聖旺紅星斯特拉斯堡2017-02-1814瓦朗謝納亞眠2017-02-18最早比賽開始時間：2017-02-18 01:30 開售時間：2017-02-15 20:00停售時間：2017-02-17 23:00 計獎時間：2017-02-18 10:00



附件2. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17022期

期號賽制輪次序號主隊客隊比賽日期第17022期德甲 1多特蒙德沃爾夫斯堡2017-02-182法蘭克福因戈爾施塔特2017-02-183美因茨雲達不來梅2017-02-184柏林赫塔拜仁慕尼黑2017-02-185霍芬海姆達姆施塔特2017-02-186漢堡弗賴堡2017-02-19意甲 7亞特蘭大克羅托內2017-02-198恩波利拉齊奧2017-02-19西甲 9皇家馬德里西班牙人2017-02-1810拉科魯尼亞阿拉維斯2017-02-1911塞維利亞埃瓦爾2017-02-19法甲 12馬賽雷恩2017-02-1913梅斯南特2017-02-1914卡昂里爾2017-02-19最早比賽開始時間：2017-02-18 22:30 開售時間：2017-02-15 20:00停售時間：2017-02-18 22:00 計獎時間：2017-02-19 10:00



附件3. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17023期

期號賽制輪次序號主隊客隊比賽日期第17023期德甲 1門興格拉德巴赫萊比錫紅牛2017-02-192科隆沙爾克042017-02-20意甲 3切沃那不勒斯2017-02-194佩斯卡拉熱那亞2017-02-195桑普多利亞卡利亞里2017-02-196烏迪內斯薩索洛2017-02-197羅馬都靈2017-02-208AC米蘭佛羅倫薩2017-02-20西甲 9巴倫西亞畢爾巴鄂競技2017-02-1910維戈塞爾塔奧薩蘇納2017-02-2011巴塞羅那萊加內斯2017-02-20法甲 12波爾多甘岡2017-02-1913蒙彼利埃聖埃蒂安2017-02-2014巴黎聖日爾曼圖盧茲2017-02-20最早比賽開始時間：2017-02-19 22:00 開售時間：2017-02-15 20:00停售時間：2017-02-19 21:30 計獎時間：2017-02-20 10:00