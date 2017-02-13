周末足彩賽程調整:周五周六增意甲西甲 周日增法甲北京新浪網 (2017-02-13 16:29)
日期:2017年02月13日，國家體彩中心調整了本周周五彩（17021期）、周六彩(第17022期)和周日彩（第17023期）賽程。其中周五新增意甲、西甲賽事各1場；周六新增意甲2場、西甲3場；周日新增3場法甲比賽。以下為詳細賽程調整：
競猜字〔2017〕014號
關於調整足球彩票2月17日、2月18日、2月19日
獎期競猜場次的通知
各省、自治區、直轄市體育彩票管理中心：
經確認，足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期、17022期、17023期所涉及的部分場次比賽時間調整，影響了以上各期足球彩票的正常銷售和競猜。
經研究，決定調整足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期、17022期、17023期的競猜場次（具體附后），其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準。
請密切關注相關調整信息，做好對外宣傳發佈工作。
附件 1. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期
2. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17022期
3. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17023期
二Ο一七年二月十三日
附件1. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17021期
附件2. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17022期
附件3. 足球彩票勝負遊戲（14場和任選9場）第17023期
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