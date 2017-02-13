青雲大樂透17016期推薦：第一位定01 05北京新浪網 (2017-02-13 15:44)
上期開獎號碼：01 07 19 27 34+01 02，前區五區比2：0：1：1：1，大小比3：2，奇偶比4：1，和值88，012路比0：4：1。後區1 2路組合，奇偶比1：1，大小比0：2。
大樂透17016期青雲推薦
第一位：上期開出1路號碼04，近10期012路比1：5：4，目前0路上獎劣勢。根據出號走勢來看，本期留意1路碼；近10期奇偶比5：5，奇偶數出號均衡，本期優先考慮奇數，推薦：01 05
第二位：上期開出1路號碼07，近10期012路比4：3：3，目前0路表現積極。根據走勢來看，本期留意0路碼出號；近10期奇偶比4：6，偶數出號優勢，本期優先考慮偶數，參考號碼：06 09
第三位：上期開出1路號碼19，近10期012路比4：2：4，目前1路上獎劣勢。根據以往出號走勢，本期留意2路碼；近10期奇偶比8：2，奇數表現略多，本期考慮偶數出號，參考號碼：13 14
第四位：上期開出0路號碼27，近10期012路比5：2：3，目前0路上獎劣勢。根據以往出號走勢，本期看好2路碼；近10期奇偶比4：6，偶數出號佔優，本期看好奇數出號，參考號碼：20 23
第五位：上期開出1路號碼34，近10期012路比2：5：3，目前1路上獎略多。根據出號走勢，本期優先看好0路碼；近10期奇偶比6：4，奇數出號優勢，本期優先考慮偶數，參考號碼：28 30
推薦大底（10碼）：03 05 09 10 13 19 23 28 29 32
精選一注（5碼）：01 06 14 23 30
膽 碼：06 14 30
後區推薦
四碼：05 09 10 11
三碼：05 09 10
單挑：05 09
（個人觀點，僅供參考 眾彩網）
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