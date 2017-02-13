摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

拉齊奧VSAC米蘭

比賽時間：02月14日 03：45

拉齊奧目前意甲排名第6，戰績13勝4平6負，進41球丟27球，球隊攻防兩端表現可圈可點。近6場聯賽球隊3勝3負，在連續負於尤文和切沃后球隊6-2大勝佩斯卡拉扭轉頹勢。

米蘭目前聯賽排名第8，戰績12勝4平7負，進33球丟27球，球隊進攻一般防守稍好。近6輪聯賽2勝1平3負，球隊上輪擊敗博洛尼亞避免了聯賽4連敗的窘境。

本場賠率是1.74 3.75 4.95，歷史同賠當中，主勝概率為55%，平局概率為25%，客勝概率為19%，賠率顯示主隊優勢明顯。縱向對比，在雙方近10次交鋒中，拉齊奧3勝3平4負處於下風，最近一次交手米蘭主場2-0取勝。

從走勢看，兩隊在經歷連敗后在上輪都所反彈，不過從近6輪戰績看拉齊奧稍好，而且球隊在義大利杯中也殺進4強。主客場方面，拉齊奧目前主場戰績聯賽第6，此前主場3連勝但上輪爆冷負於第11切沃；米蘭客場戰績聯賽第6，近10個客場5勝1平4負。賠率方面，拉齊奧的勝賠一路下調，市場對傷停嚴重的米蘭信心明顯不足。盤口方面，平半盤，拉齊奧表現極佳。米蘭雖然上輪聯賽9人迎戰仍絕殺博洛尼亞，但球隊損失也較為嚴重。而且拉齊奧在5日即進行了上一輪比賽，備戰時間充裕。綜合考慮，本場首選拉齊奧取勝。

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