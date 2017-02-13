伯恩茅斯賽季至今已經失了47球，防守排名英超下游，近期甚至連續6場至少失2球，上輪面對埃弗頓甚至狂失6球，早早在開場29秒失球足以證明伯恩茅斯近期在防守端態度散漫，本輪與曼城交手難保清白之身。曼城近期連續4場各項賽事保持不敗，期間只失了3球，值得一提的是新援熱蘇斯的表現尤為搶眼，上輪面對斯旺西梅開二度令人印象深刻，另外德布勞內、席爾瓦以及斯特林等主力攻擊手最近也有破門，曼城整體進攻狀態不俗，本輪作客破門難度不大。

預測首發：

伯恩茅斯（4231）：博魯茨/亞當-史密斯、明斯、庫克、布拉德-史密斯/蘇爾曼、阿特爾/弗雷澤、威爾希爾、斯坦尼斯拉斯/約書亞-金

曼城（433）：卡巴列羅/科拉羅夫、奧塔門迪、斯通斯、費爾南迪尼奧/德布勞內、亞亞-圖雷、席爾瓦/斯特林、熱蘇斯、薩內

愛拼ap888目前開出的歐賠組合是6.60 4.80 1.46，客勝處於優勢區域，平賠在4.80處的壓力很大，整體看曼城客勝打出不難。