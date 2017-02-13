傷停點評：皇馬貝爾已經參與球隊合練，預計將在周末聯賽復出；巴薩小馬哥仍在養傷中，近期表現亮眼的阿萊士-比達爾預計傷停5個月。拜仁主力後衛博阿滕繼續傷缺，里貝里還需賽前確認能否復出。

足彩傷停

主隊

傷停情況

客隊

傷停情況 巴 黎 傷病：帕斯托雷(中場)？停賽：莫塔(主力中場)巴 薩

傷病：馬斯切拉諾(主力後衛)

阿萊士-比達爾(後衛)

停賽：無

本菲卡傷病：利桑德羅-洛佩斯(後衛)、薩爾維奧(中場)？停賽：日夫科維奇(前鋒)多 特 傷病：施梅爾策(主力後衛)？斯文-本德(中場)、沙欣(中場)？、羅德(中場)？、格策(中場)？停賽：無拜 仁 傷病：博阿滕(主力後衛)、里貝里(主力中場)停賽：無阿森納 傷病：拉姆塞(中場)？、卡索拉(中場)停賽：無皇 馬 傷病：貝爾(主力前鋒)達尼洛(後衛)？停賽：無那不勒 傷病：托內利(後衛)停賽：無克馬爾 傷病：無停賽：約翰松(主力後衛)里 昂 傷病：無停賽：無門 興 傷病：霍夫曼(中場)停賽：無佛羅倫 傷病：無停賽：基耶薩(中場)根 特 傷病：無停賽：無熱 刺 傷病：丹尼-羅斯(主力後衛)、維爾通亨(主力後衛)拉梅拉(中場)停賽：無塞爾塔 傷病：布蘭科(門將)、博夫(門將)停賽：無礦 工 傷病：無停賽：斯捷潘年科(中場)畢爾巴 傷病：阿里薩巴拉加(門將)、G.埃盧斯頓多(中場)停賽：無希臘競 傷病：無停賽：無比利亞 傷病：無停賽：無羅 馬 傷病：佛洛倫齊(中場)？停賽：德桑蒂斯(後衛)華 沙 傷病：無停賽：無阿賈克 傷病：無停賽：無曼 聯 傷病：菲兒-瓊斯(後衛)？、威爾遜（前鋒）停賽：無埃蒂安 傷病：五停賽：無塞薩洛 傷病：無停賽：無沙爾克 傷病：科克(後衛)、迪桑托(前鋒)、恩博洛(前鋒)停賽：無安德萊 傷病：無停賽：無澤尼特 傷病：無停賽：無