上期開獎號碼：01 07 19 27 34+01 02，前區五區比2：0：1：1：1，大小比3：2，奇偶比4：1，和值88，012路比1：4：0。後區1 2路組合，奇偶比1：1，大小比0：2。

<<個人大小尾數劃分：0-4為小尾數、5-9尾大尾數 >>

上期小尾數0-4開出2個號碼，大尾數5-9開出3個號碼。

大樂透第17016期尾數分析預測：

尾0：上期開出號碼無，近10期出號2碼，期間8次斷檔，目前該尾出號走勢暫緩，本期該尾設防小碼。推薦：10。

尾1：上期開出號碼01，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢回暖，本期該尾設防大碼。推薦：21。

尾2：上期開出號碼無，近10期出號5碼，期間6次斷檔，目前該尾出號走勢暫緩，本期該尾設防大碼。推薦：22 32。

尾3：上期開出號碼無，近10期出號4碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢暫停，本期該尾設防補碼。推薦：13。

尾4：上期開出號碼34，近10期出號10碼，期間2次斷檔，目前該尾出號走勢回暖，本期該尾設防小碼。推薦：14。

尾5：上期開出號碼無，近10期出號11碼，期間斷檔2期，目前該尾出號走勢暫緩，本期該尾設防大碼。推薦：35。

尾6：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防小碼。推薦：06。

尾7：上期開出號碼07 27，近10期開出5碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢回暖，本期該尾設防輪空。推薦：無。

尾8：上期開出號碼無，近10期開出4碼，期間斷檔6期，目前該尾出號走勢暫緩，本期該尾設防大碼。推薦：28。

尾9：上期開出號碼19，近10期出號3碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢回暖，本期該尾設防小碼。推薦：09。

前區大底（10碼）：06 09 10 13 14 21 22 28 32 35

前區縮水（8碼）：06 10 13 14 21 28 32 35

後區四碼：02 03 09 12

後區三碼：02 03 09

後區單挑：03 09

精選一注：06 10 21 28 32+03 09

（個人意見，僅供參考 眾彩網）