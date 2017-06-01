近日，一則「越南批准賽馬博彩業」的消息引發了很多朋友的轉發。

由於越南與我國地理上相鄰，又都屬於社會主義國家，因此越南批准賽馬博彩業的消息自然容易引發了很多我國從業人員的聯想，國內媒體成天都想搞個大新聞，自然不會放過，於是加個「破天荒」的標題，一則成功的炒作就此誕生。

但事實真如炒作的這樣嗎？

針對這則消息，我也做了一些調查工作，這裏和大家分享如下。

首先，關於消息的來源，也就是說，這事到底是真是假。

據此次炒作該話題的媒體說，消息的來源是商務部的網站，他們不負責。經確認，目前網路上各中文消息的來源的確直接引自「中華人民共和國駐越南社會主義共和國大使館經濟商務參讚處」的一篇消息，詳情請戳：

越南批准賽馬賽狗

中華人民共和國駐越南社會主義共和國大使館經濟商務參讚處是官方組織，這一點毋庸置疑，但令我不解的是，我國駐其他各國的大使館按理說應該是歸屬外交部，為什麼這則來自大使館名下機構的消息會被戴了一個商務部的帽子呢？

儘管如此，有官方站台，這則消息的真實性還是有所保障的。

由於國內所謂專業的中文報導都只是簡單的複製「駐越南經商參處」的消息，沒有任何價值，為了了解事情背後的原貌，我們需要放眼國際，通過查詢英文報導，我整理出了一些有用信息，結合我自己的一些思考，現羅列如下：

一、不是破天荒

這一法令由越南總理阮春福於2017年1月24日發佈，法令編號為No.06/2017/ND-CP。

也就是說，國內有些媒體所謂的破天荒，都是不負責任誇大之詞，真要是破天荒，1月24號法令就發佈了，怎麼今天才來破天荒，敢情破天荒還需要等半個月才破？

二、解除禁令是為了招商

該消息的確是解除了越南國民對於博彩的禁令，但解除禁令並不等於完全放開，該法令旨在促進越南政府招商引資，發展經濟。

因此，除對投資金額有要求之外，法令還做出了許多細則要求，比如投資公司必須獲得特許證書才能開展業務，參與人員必須在21歲以上，返獎率在65%以上等。

有意思的是，為了避免過度開發，法令還特別規定各地開展的賽馬及賽狗賽事每周不能超過三場。

三、是政令不是法律，級別低

同為社會主義國家，越南和我國的政治制度類似，根據越南社會主義共和國憲法，越南的立法權歸屬國會，也就是說本次由政府總理頒布的文件嚴格意義來說並不是法令，而是政令。

既然是政令，就沒有法律這麼有保障，搞得好就搞，搞不好哪天越南政府隨時頒布另外一個政令即可取消。

四、越南，搞賽馬？！死路一條

浸泡在馬業這麼多年來，坦白講，我還是第一次聽說看到「越南」和「賽馬」這兩個概念聯合起來。

要說越南賽馬，既沒有公正的賽事管理，也沒有系統的血譜登記，要錢沒錢，要人沒人，就憑一個政令就想搞賽馬，還上來就步子邁的這麼大，我只能說，賽馬不是你想搞，想搞就能搞。這麼個搞法，且不說做不起來，就算做起來，也是亂成一片，死路一條。

最後總結一下，這事對越南來說，與其說是破天荒，倒不如說是破罐破摔，死路一條。

對我們中國馬業來說，這事其實關係不大，最多就是個黃鶴樓上看船翻，熱鬧歸熱鬧，炒作歸炒作，我們該踏踏實實做事的，還是繼續做事。

創業的路上很多真正重要的事情還要做，就寫這麼多。

（來源：馭馬天下）