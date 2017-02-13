蘇會文大樂透17016期預測：偶數回溫北京新浪網 (2017-02-13 15:55)
上期開獎號碼：01 07 19 27 34+01 02
前區：和值88，奇偶比4：1，區間比2：1：2，012路走勢為1：4：0。
後區：奇偶比1：1，大小比0：2，012路走勢為1 2路。
17016期大樂透號碼走勢預測及推薦：
第一：前區分析《區間劃分：01-12為一區，13-24為二區，25-35為三區》
奇偶比：上期開出4：1比值，奇數出號佔優，近期奇偶數整體走勢波動，新的一期看好偶數表現，主要看好比值2：3防3：2。
區間比：上期開出2：1：2，二區出號不足，新的一期看好一 二區優勢延續，三區輔助出號，參考比值2：2：1。
012走勢：上期0路碼出號1枚，1路碼出號4枚，2路碼0枚。新的一期012路碼方面留意0 1路號碼優勢表現，2路輔助出號，012路碼走勢關注注2：2：1開出。
和值：近10期和值走勢來看，目前和值點位走勢波動，上期和值開出88點，新的一期預計和值點位走勢略降，參考85~110點之間出號。
分區推薦：
一區（01-12）：該區號碼走勢連續，上期開出2枚01 07，上期該區出號積極，本期看好該區出號繼續，參考1~2枚最佳，推薦號碼04 05 06之間出號。
二區（13-24）：該區號碼走勢減少，上期開出0枚，上期該區出號暫停，本期該區出號有望反彈，參考1~2碼開出，溫冷碼回補為主，推薦13 19 20 23之間出號。
三區（25-35）：該區上獎走勢波動，上期開出2枚27 34，上期該區出號反彈，本期該區出號走勢縮水，參考1~2枚開出，推薦26 30 31之間出號。
[號碼推薦]：
十 碼：04 05 06 13 19 20 23 26 30 31
五 碼：04 06 19 23 30
第二：後區分析《大小劃分：01-06為小號區，07-12為大號區》
上期開出01 02，小小、奇偶組合出號，根據近期整體走勢來看，奇偶方面近期穩定出號，大小方面近期傾向小碼，本期大小碼方面看好均衡組合；奇偶方面留意全偶組合。
[號碼推薦]：
四碼：04 05 09 10
單挑：04 10
（個人意見，僅供參考 眾彩網）
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