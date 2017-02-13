俄一架民用直升機墜毀 緊急情況部門或發現殘骸北京新浪網 (2017-02-13 15:47)
中新網2月13日電 據俄羅斯衛星網報導，當地時間12日，俄羅斯一架民用直升機墜毀，俄阿爾泰共和國緊急情況部消息人士表示，在阿爾泰捷列茨科耶湖距離科克沙角約1.5公里處發現殘骸，據推測，這是失事的羅賓遜直升機的殘骸。
消息人士說，「已經看到，據推測，這是直升機殘骸」，他還指出，在距離科克沙角1.5公里處發現該殘骸。
據悉，當地時間12日晚，一架羅賓遜R-66直升機在阿爾泰共和國圖羅恰克區的捷列茨科耶湖科克沙角地區墜毀。
報導稱，該直升機上載有5人，包括阿爾泰共和國前副總理班內赫、歐洲最大直升機公司Heliport Moscow 副總經理科津采娃、阿爾泰航空公司機長拉基茨基及其夫人。
目前，俄羅斯調查委員會西伯利亞交通調查局已開始對這起事故展開調查。
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