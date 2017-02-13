原標題：本報記者親口向俄航求證關於「戰鬥民族」的段子

「所有航班都延誤，只有俄航敢降落」，北京的霧霾天意外帶火了「戰鬥民族」的飛行員傳說。去年11月，「國泰航空航班降落3次失敗返回香港，但一架俄航客機卻在能見度不到200米的濃霧中成功盲降北京」的消息在中國社交網站上瘋傳，並引發諸多網民共鳴，「乘坐俄航到底是種什麼樣體驗」的討論和文章人氣暴漲。一個月後，類似劇本再次上演，霧霾天、機場大面積延誤、一架俄航客機僅「遲到」了6分鐘……「套路」相同，但網民熱情依舊。

俄航究竟是家怎樣的航空公司？他們的工作人員怎麼看待中國網民的這些說法？帶著這些問題，《環球時報》記者在2月9日「俄羅斯民航工作日」這天走進了「傳說中」的俄羅斯航空公司。

「早就知道中國網友感興趣」

俄羅斯航空公司總部位於莫斯科著名的阿爾巴特大街附近，然而，最主要的客運、貨運業務以及航空學校、培訓中心都集中在謝列梅捷沃機場。該機場位於莫斯科北部，《環球時報》記者從市區出發，乘車兩個多小時才到達了這裏。

以往聯繫俄羅斯企業和機構採訪時，都要等待很久或者嘗試多次才能有結果，但這次聯繫俄航卻出奇得快，他們很痛快地就專門安排了採訪。俄航新聞處工作人員伊蓮娜·烏薩切娃對《環球時報》記者說：「我們早就知道中國網友對俄航有濃厚的興趣，所以非常高興能和中國媒體合作。」此時，《環球時報》記者心中升起一絲忐忑，畢竟，來到這裏不僅是想和俄航的飛行員、空乘聊天，更想求證一下國內流傳的各種「感謝俄航機長不殺之恩」的傳說。同行的比利時記者瑪儂·馬塞特告訴《環球時報》記者，在歐洲也瀰漫著「俄航恐懼症」，「每次買俄航的機票，父母都要苦口婆心地勸阻我說，多花點錢、多花些時間都可以，哪怕是從其他國家轉機繞路都不要乘坐俄航」。她此次來，也是想了解一個真實的俄航。

烏薩切娃首先帶《環球時報》記者參觀了「俄航水陸培訓綜合中心」，這裡是俄規模最大、最現代化的空乘人員培訓中心。2016年，在這裏受訓的俄航公司乘務員有1.2萬人次，另外還有很多小航空公司將員工送到這裏。該中心為蒙古航空公司、越南航空公司也提供過全英語培訓。之所以稱為「水陸」中心，是因為裏面有供機上人員訓練水上救生能力的大型游泳池。

來到培訓中心時，正有3個班的新空乘人員學習如何開啟逃生門、使用逃生氣墊滑梯。另外1個班的空姐已有一定工作經驗，正在熟悉新機型。中心教室里有多個機型的模擬機艙，所有受訓學員在指導員的指揮下輪流練習打開緊急逃生門，同時用俄語和英語大聲喊出提示。

俄航技術服務部門負責人塔季揚娜·季托娃對《環球時報》記者介紹說，新空乘人員必須在這裏受訓3個月，提高外語、服務、組織逃生、急救等多方面能力，甚至要學習部分警察課程。通過所有考試才能工作。即使正式上崗了，每年還必須回到培訓中心進修1個月。

說到空乘人員的「警察課程」時，記者藉機向指導員詢問：「中國網上有傳言說，俄航劫機犯無一倖存。必要時，飛行員可以直接擊斃劫機犯，這是真的嗎？」得到的回答是，「這一點從未聽說過。阻止圖謀不軌的人危害乘客安全是項龐大的工作，需要由多個部門協同完成。雖然機組人員有責任維護安全，但可以肯定的是，飛行員身上不配槍。」與這種極端狀況相比，乘客在飛機上突發疾病比較常見，這是空乘人員應對的重點。也因為如此，俄航招收空乘時不僅看重身體、心理素質和教育水平，更歡迎有醫療教育背景的人。在交談中記者得知，培訓中心的一名指導員有過在空中為乘客接生的經驗。

俄航招空乘，對年齡沒有嚴格的限制，因此經常能在這家航空公司的飛機上看到「空叔」和「空姨」。「年輕人當然有許多優勢，但年長者的人生歷練不可替代。」季托娃說，只要空乘人員能通過每年的體檢和心理測驗，就可以在飛機上服務。

空軍出身的民航飛行員很少

綜合培訓中心內有蘇霍伊、空客、波音等全飛行模擬器。安德烈·科羅里在空客A330的全飛行模擬器里迎接了《環球時報》記者一行人。他已有30年的「飛齡」，談起空客A330，他眉飛色舞地表示，這是堪稱世界上最美的客機，「你猜我第一次駕駛它是去哪兒？上海！」說到這裏，科羅里打開了話匣子，「我每次到上海都會去街上逛逛。讓我描述中國的話，我最想說『日新月異』。我自詡很會記路，然而有一次在上海市內找地方時越走越緊張，因為原本印象中的建築變成了新大廈和立交橋。這樣快速的變化，正是我特別喜歡飛往中國的原因」。在全飛行模擬器里，科羅里通過電腦選擇了香港機場，演示了如何起飛和如何避開雲團、在能見度低的情況下降落。

聽到《環球時報》記者說起「俄航飛行員過去都是開戰鬥機的」「起飛不滑行，就是原地抖一抖」等中國網路段子，科羅里忍不住開懷大笑。他說，很高興了解到俄羅斯飛行員在中國朋友眼裡如此「英勇酷炫」，「然而很遺憾，這些說法基本是假的」。根據科羅里的說法，世界許多國家的空軍人員退役后，確實會考慮在民航就業，不過就俄航而言，飛行員團隊里的「前空軍」比例非常非常低，駕駛殲擊機、轟炸機的難度和負荷遠超客機，戰鬥機飛行員不能直接轉型。據科羅里了解，即使有空軍背景，大多也是駕駛伊爾-76等軍用運輸機出身。

俄航機長起飛前喜歡喝點伏特加？對於該傳聞，科羅里告訴《環球時報》記者，他在中等航空學校學習3年後，又在職拿下了航空工程本科學位，有了高等學歷，他才有機會當機長。「除此之外，還要學習外語、國際航空規則等眾多學科，我花費了巨大精力才得以勝任今天的這份工作。一旦犯下『酒駕』錯誤，不僅會被俄航開除，也不會被任何一家航空公司僱用。飛行員不會為了一口酒的痛快，讓自己多年的積累功虧一簣。」

「只要嘗試接觸，就會發現沒那麼可怕」

對於俄航的種種「傳說」，有中國網民視為趣聞並不當真，有人表示這體現出「戰鬥民族」的硬氣，同時也有部分人質疑：「俄航這麼不靠譜？」

俄航前身是蘇聯民航總局，已有94年歷史，是世界上資格最老的航空公司之一。根據俄航官網介紹，目前該公司有189架飛機，能夠飛往世界50個國家和地區的131個機場，在俄羅斯境內的是46個機場。如今，俄航中的國有股份約佔41%，旗下還有「勝利」「奧羅拉」等小型航空公司。2006年，俄航正式成為天合聯盟成員。2016年，俄航共運送乘客2900萬人次。俄航被英國品牌評估公司Brand Finance評為世界最有影響力的航空公司之一。德國航空事故數據評估中心制定的2016全球最安全航空公司排名前60中，俄航位列第36位，排在美國航空、大韓航空等公司前面。

科羅里對《環球時報》記者說，目前俄航已淘汰了事故率較高的圖-154機型，現役飛機平均機齡4.2年。俄航飛行員每月飛行時間不得超過90小時，這個上限在國際上相對較低。另外，俄航為飛行員提供免費療養等福利，希望他們保持對工作的熱愛，避免產生倦怠心理。

科羅里還解釋了為何俄航能在颱風、霧霾等天氣中起降：雖然也取決於飛行員的訓練水平，但首先是要看飛機自身的配置，技術條件足夠的機型能做到盲降；各個航空公司的標準不同。中國機場設備普遍非常先進，俄航飛機狀況和飛行員資質滿足條件，達到了俄航的規定。「對航空公司來說，安全永遠比準點率更重要。」此前，一名國內航空公司高管曾對《環球時報》記者說，中國製定的安全標準高於大多數國家，所以國內航班會在不利天氣條件下普遍推遲。

預訂從中國飛往歐洲國家的機票時，往往會發現俄航機票很便宜，這也是不少人「不放心」它的原因之一。俄航新聞處工作人員瑪麗婭姆對此解釋說，機票定價系統是非常複雜的，俄航的經濟艙有明顯價格優勢的主要原因是：大部分時間在俄羅斯本國領空飛行、利用轉機降低航班空置率、燃油相對便宜、盧布貶值等。

對於多個國家存在「談俄航色變」現象，科羅里對《環球時報》記者說：「我們愛世界多於世界愛我們，俄羅斯人早就習慣了這種情況。但像很多恐懼一樣，只要嘗試接觸，就會發現沒有那麼可怕。」