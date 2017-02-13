原標題：因丈夫投票給特朗普 美國女子決定結束22年婚姻

國際在線專稿：據智利媒體Upsocl2月11日報導， 特朗普贏得美國總統競選，影響著每位美國人的日常生活，甚至，一對結婚22年的夫妻竟因為他而離婚了。73歲的妻子蓋勒得知丈夫將選票投給了特朗普，而選擇與丈夫離婚。

去年美國大選競選期間，妻子蓋勒在一次和朋友聚餐的機會中聽說，她的丈夫比爾要投票給特朗普，而感到大吃一驚。身為民主黨的支持者的蓋勒認為，丈夫此舉是「背叛」了她。

美國媒體報導了兩者的離婚經歷：丈夫支持特朗普，而妻子支持希拉蕊，兩個人為此常爭論不下。這對夫妻為此還求助過情感諮詢師和牧師。

然而，這對夫妻的情況並非是特例。路透社在2016年年底至2017年1月進行的問卷調查結果顯示，自從美國大選后，美國人因政治問題而與朋友和家人產生爭執的次數上升了百分之六。