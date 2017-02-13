原標題：印度採用高科技手段助推國內首條高鐵線加快建設

[環球網綜合報導]據《印度時報》2月13日報導，印度鐵道部將藉助激光探測與測量（LiDAR）技術來加快印度首條高鐵線路的建設。該線路連接孟買與艾哈邁達巴德。

報導說，該技術的使用將使全長508公里的孟買至艾哈邁達巴德高鐵線路的測量時間由正常的6至8個月縮短至9到10周，從而實現莫迪政府2018年開工的計劃。

根據規劃，全長508公里的高鐵線路大部分將位於地面的高架軌道上。僅有21公里的線路位於地下，其中7公里位於海面以下。這次測量將藉助直升機進行，機內搭載高解析度數碼相機、激光掃描儀和數據記錄器等。

一位印度官員表示，激光探測與測量是一項遙感技術，它能在目標物上打出一束激光，然後分析反射回的光束，從而測量距離。

印度預計將投資4億盧比來完成高鐵線路量測，其中包括激光探測與測量（LiDAR）測量、岩土工程勘察、水文勘察和土地規劃。該項目81%的資金，約9763.6億盧比，將來源於日本提供的一項貸款。