原標題：外媒：朝鮮試射導彈后特朗普只談支持日本 韓國錯愕

參考消息網2月13日報導 外媒稱，一位白宮官員說，特朗普已了解到朝鮮12日發射導彈的情況，白宮仍在密切關注事態進展。美國軍方也說，它注意到了朝鮮的導彈試射，正在對此進行評估。

據路透社2月12日報導，在朝鮮發射導彈的前一天，特朗普與安倍會晤並表示，他讚同通過共同努力來確保加大力度防範朝鮮威脅。

報導稱，對於朝鮮發射導彈，美國政府表示會作出經過認真權衡的回應，以避免緊張局勢升級。一名美國官員說，特朗普政府在上台後不久就預料到了朝鮮的「挑釁」，會考慮各種可能的選項來作出回應。不過，這些選項會經過認真權衡，以顯示美國的決心，同時又不造成事態升級。

報導稱，這位要求匿名的官員說，美國新政府可能還會加大向中國施壓，要求它發揮控制朝鮮的作用。這體現了特朗普之前所表達的觀點，即中國政府在這方面做得不夠。

該官員說，特朗普及其助手將對一系列可能的回應措施加以權衡，包括對朝鮮實施新制裁、加強在朝鮮半島及周邊的海空力量並加緊在韓國部署新的導彈防禦系統。

不過這名官員說，鑒於這次試射的導彈被認為不是洲際彈道導彈，再加上平壤還沒有實施過新的核爆活動，因而美國的任何回應都會設法避免讓緊張局勢升級。

另據共同社2月12日報導，朝鮮在特朗普政府上台後首次發射彈道導彈，可能是為在制約美國新政府的同時，探索今後態度。日本政府強烈譴責朝鮮在日美首腦會談后不久即發射導彈，向朝方提出嚴正抗議。

報導稱，正在美國訪問的日本首相安倍12日下午在佛羅里達州棕櫚灘與特朗普召開聯合記者會，就朝鮮發射導彈譴責稱「絕對不能容忍」。特朗普也表示：「我們百分之百支持盟國日本。」

日本內閣官房長官菅義偉當天上午召開緊急記者會，就朝鮮在日美首腦會談后不久即發射導彈譴責說，「這是對我國和地區的挑釁行為」，他透露說已向朝方提出嚴正抗議。

據日本廣播協會網站2月12日報導，日本內閣官房長官菅義偉12日上午在記者會上說，在朝鮮發射導彈后，安倍作出三點指示：第一，全力收集、分析情報，迅速準確地向國民公佈信息；第二，確認飛機和船舶的安全；第三，為應對不測事態做好萬全準備。

菅義偉說：「我國絕不容忍朝鮮此類接二連三的挑釁行為，對朝鮮提出了嚴重抗議。」

日本防衛相稻田朋美說：「我已指示竭盡全力收集情報並進行警戒監視。防衛省和自衛隊將繼續全力以赴收集、分析情報，進行警戒監視。」

日本防衛省幹部說，目前還沒有收到日本船舶和飛機遭受災害的消息，彈道導彈落在了日本海，但不是日本專屬經濟區水域。

另據英國《金融時報》網站2月13日報導，在朝鮮導彈試射后美日發表的聯合聲明中，特朗普再次確認了美國對其「偉大盟國」日本的承諾，但他的表態在首爾引發錯愕，因為特朗普沒有提到韓國。

「在日美峰會期間試射導彈表明，朝鮮希望看看特朗普會作出多強烈的反應，以及美國和日本除了口頭譴責以外會採取什麼實際步驟，」東京國際大學的朝鮮專家伊豆見元表示，「朝鮮官員自己很不確定，因為在如何與特朗普打交道方面沒有先例可循。」

來源：參考消息