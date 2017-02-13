台灣時間3月2日為NBA本季的交易截止期限，距離交易大限越近，越多交易案就逐漸浮出檯面，除了七六人奧卡佛（Jahill Oakfor）外，聯盟消息指稱，金塊希望利用Jusuf Nurkic外加首輪選秀權，與拓荒者換取Mason Plumlee加第二輪選秀權外加現金。

根據《ESPN》報導指出，假使本交易案成真，拓荒者本季就會擁有3個首輪選秀權，而從金塊隊獲得的首輪選秀權，將會是一個前5順位保護的選秀權。

拓荒者希望獲得金塊中鋒Nurkic，Nurkic本季平均繳出8分5籃板成績。季初Nurkic原本是先發中鋒，但被表現越來越搶眼的Nikola Jokic取代，金塊也視Jokic為球隊的將來，金塊認為兩名球員的位置重疊，因此選擇交易Nurkic。

金塊則獲得拓荒者中鋒Plumlee，Plumlee為拓荒者的先發中鋒，繳出生涯新高的平均11.1分、8籃板及4助攻。本季結束後，Plumlee選擇不與球隊續約，選擇想要進自由市場，可能是被交易的原因之一。