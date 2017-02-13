阪神隊投手藤浪晉太郎13日在日本隊監督小久保裕紀面前，飆出153公里速球，連續解決橫濱DeNA六名打者，表現相當穩定，證明他的狀況相當穩定，期待能在經典賽（WBC） 中有好的表現。

藤浪在青棒時期，與火腿隊的大谷翔平齊名，兩人都是少年強投，但進入職棒之後，「二刀流」的大谷翔平搶盡風采，即使藤浪的整體表現不算差，但與大谷翔平比較起來，就是差了一截。

去年，藤浪晉太郎戰績7勝11敗、防禦率3.25，是差強人意的成績。

大谷翔平因傷辭退經典賽，對日本隊的投手戰力來說是一大損失，因此其他投手必須調整出最佳的狀態，才能幫助日本隊面對每一戰都能增加勝算。

今天阪神對DeNA的熱身賽，藤浪晉太郎3局登板投2局，都讓對手三上三下，沒被擊出沒失分，三振2次，球速最快153公里，搭配120公里的曲球，快慢球互配，球路威力十足，表現相當精采，也讓監督小久保裕紀吃下定心丸。