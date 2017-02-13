原標題：印尼西爪哇省禁止年輕人過情人節 稱與社會文明相悖

[環球網報導 記者 朱佩] 明天就是西方社會傳統的情人節了，你想好送另一半什麼禮物了嗎？不過在印度尼西亞西爪哇省，政府禁止年輕人慶祝這一西方節日。

據俄新社2月13日援引印度尼西亞《雅加達郵報》報導，西爪哇省教育部門向省內27所教育機構下發通知，稱「因為與宗教、社會和文化相悖」，禁止學生在學校內外慶祝情人節。對西爪哇省來說，如果學生購買了心型包裝的糖果盒，就破壞了政府對他們的精神文明建設。

據當地媒體報導，過去幾十年，情人節在印尼學生與中產階級中間的影響力越來越大，但從整個國家來看，大部分人仍然對這個節日不感興趣。

事實上，對那些過情人節的人來說，政府的禁令可能沒什麼用。印尼教育活動家普爾烏諾對《雅加達郵報》表示，政府給過情人節的學生定罪缺乏法律依據，如果學生買大麻，當然可以採取行動，但警方怎麼具體制止學生在2月14日買巧克力呢？

當地媒體稱，在西雅加達省的蘇加武眉市，中小學老師已經開始密切關注學生是否有買花或心型商品的跡象，學生家長也被要求注意監督孩子是否有「過情人節」的打算。當地官員表示，政府擔心孩子利用情人節發生性行為或購買毒品。

據了解，當地政府還將對夜店和酒店等場所進行監督，以防這些場所在情人節期間被「錯誤使用」。