外傳三星S8發布日期就在3月29日NOWnews今日新聞 (2017-02-13 10:58)
三星最新旗艦機S8發布時間，相當受到關注，目前外界共識日期很可能就在3月29日，會場將在美國紐約，很可能會有兩個系列，S8與S8 Plus，128GB版本價格恐怕在1000美元上下，64GB版本則是900美元上下。
訊息指出，兩個系列版本，S8可能使用5.7吋螢幕，3000mAh容量電池，S8 Plus則是6.2吋螢幕，3500mAh容量電池，但另有消息認為S8使用5.8吋螢幕，S8 Plus使用6.2吋螢幕，都使用AMLOED面板，解析度是2560*1440。
另一方面，日前已有資訊表示，幾乎確定三星S8採用高通Snapdragon 835處理晶片，暫存記憶體提升至6GB，手機鏡頭有Dual ADC功能，指紋辨識器由正面改成背面，位置就在鏡頭旁邊，讓螢幕佔比能夠擴大。
三星語音助手Bixby很可能在S8現身，全新待機模式DeX，只要連結螢幕、鍵盤、滑鼠，就能馬上變成Android系統桌上型電腦，雖然功能與規格都大幅提昇，但售價也跟著上升，消費者是否買單目前不得而知。
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