4G行動網路大當機 中華正研擬補償方案NOWnews今日新聞 (2017-02-13 11:36)
中華電信昨（12）日雙北與宜蘭4G行動網路使用者，午間13時左右頓時無法使用網路，今（13）日對外簡單說明，推測設備發生異狀導致，將會與廠商探討原因，可能將會適當補償顧客，但仍須內部討論近日公布。
中華電信代理發言人沈馥馥表示，此次4G網路無法使用網路，內部初步研判應是器材設備發生錯誤，將會與原廠溝通探討實際原因，補償方案盡可能近日做出決定，但目前仍在討論，一旦有方案將立即對外發布。
另一方面，日前中華電信線路連結Google出現異常，許多仰賴相關服務民眾也是慘況連連，沈馥馥對此說明，由於並非網路無法使用，其他網站都能正常連結，因此不算發生障礙，所以不會討論補償方案。
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