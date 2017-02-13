對於NBA來說，每一場比賽是一場「秀」，勇士當家球星Kevin Durant首度重返雷霆主場，不管場內或場外都充滿濃濃火藥味，或許是因為雷霆「愛得越深，所以被傷得越重」，Durant的媽媽Wanda Durant則相當心疼，表示兒子遭到這樣對待，感覺「相當受傷」。

過去在雷霆時期，Durant獲頒「MVP」殊榮時，就將這個獎頒給自己的母親，說沒有母親的話就沒有Kevin Durant，一句感性告白「You da real MVP」（你是真正的MVP）可以看見母子情深。

雷霆球迷除了以「杯子蛋糕」來諷刺Durant「軟弱」之外，還用相當惡毒的字眼來咒罵他，Wanda痛心地表示：「他們罵他是一隻毒蛇、叛徒或是罵他是婊子，我知道他們曾經愛過他，我們也曾經為這裡盡心盡力，現在他們卻帶著汙辱人格的字眼不斷謾罵，我認為其實真的沒有必要。」

Wanda表示兒子並不軟弱，他只是做了他自己的選擇，他也呼籲球迷，他的兒子為了這裡奉獻8年歲月，球迷因為他的離開而不斷攻擊他，真的讓Wanda相當痛心。