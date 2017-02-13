小清新女棋士俞俐均赴韓培訓（1）中央社 (2017-02-13 13:51)
藝人周子瑜赴韓發展引起熱烈關注，而圍棋界也有正妹前進韓國，17歲的俞俐均（圖）有著烏黑長髮，加上無邪的大眼睛，被譽為「小黑嘉嘉」，她希望未來能在世界賽充分發揮。（英格國際行銷提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月13日
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