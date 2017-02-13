藝人周子瑜赴韓發展引起熱烈關注，而圍棋界也有正妹前進韓國，17歲的俞俐均（圖）有著烏黑長髮，加上無邪的大眼睛，被譽為「小黑嘉嘉」，她希望未來能在世界賽充分發揮。（英格國際行銷提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月13日