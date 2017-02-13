吳成典：誓死反對核廢料放金門中央社 (2017-02-13 13:51)
金門縣副縣長吳成典（圖）13日表示，把核廢料放在金門這麼美麗的島嶼內，「沒有天良」，是看不起金門島和住民嗎？縣政府和民眾誓死反對。中央社記者黃慧敏攝 106年2月13日
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