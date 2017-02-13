紐西蘭提醒遊客遠離擱淺鯨魚屍體 易發生爆炸北京新浪網 (2017-02-13 13:21)
原標題：謹防爆炸 紐西蘭提醒遊客遠離擱淺鯨魚屍體
新華社惠靈頓2月13日電（記者宿亮）紐西蘭環保機構13日提醒遊客，遠離數百隻在南島西北部海岸擱淺死亡的鯨魚屍體，因為鯨魚屍體內部蓄積過多腐敗氣體易發生爆炸。
數百隻領航鯨本月10日在紐西蘭南島費爾韋爾沙咀海灘擱淺，其中約300隻鯨魚死亡。費爾韋爾沙咀是紐西蘭一處旅遊勝地，鯨魚擱淺的海灘是知名的徒步線路。
環保機構說，由於擔心屍體爆開，相關海灘區域目前不向公眾開放，工作人員將儘快切開鯨魚屍體，釋放屍體內氣體。一旦該區域重新開放，將放置警示牌，提醒遊人不要接觸鯨魚屍體。
據了解，多數鯨魚屍體還留在海灘，但有部分被潮水捲入海中，有可能被沖刷到周邊的海灘上。工作人員下一步將集中鯨魚屍體並修建圍欄。這些鯨魚屍體自然分解可能會持續數月。13日沒有再發現新的鯨魚擱淺情況。
根據環保機構的統計，最初有416隻鯨魚在費爾韋爾沙咀海灘擱淺，隨後繼續出現新的擱淺情況，總共有700多隻鯨魚擱淺在費爾韋爾沙咀海灘及鄰近區域。這是紐西蘭有記錄以來本土發生的最大規模鯨魚擱淺事件。
1918年曾有約1000隻鯨魚在紐西蘭外島查塔姆群島擱淺。1985年約450頭鯨魚在北島奧克蘭附近擱淺。
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