MLB／大聯盟開訓 台灣四戰將全力拚戰NOWnews今日新聞 (2017-02-13 13:21)
春暖花開，美國大聯盟30支球隊將陸續展開春訓，為新球季全力備戰。今年有陳偉殷、李振昌、胡智為、張進德等4人將參加大聯盟春訓，除了陳偉殷，另三人都要為拚上大聯盟而努力。
陳偉殷2016年初與馬林魚隊簽下5年8000萬美元的合約，創下台灣球員最高薪的紀錄，但去年殷仔的表現不如前幾年，出賽22場都是先發，投123.1局，戰績5勝5敗、防禦率4.96，這是殷仔自2012年旅美以來，單季戰績最差的一年。
今年馬林魚隊先發投手戰力不被看好，日前USA TODAY評估倒數第二名，因此陳偉殷本季必須振作起來，投出更好的成績，證明自己的身價。
李振昌去年轉戰日本職棒西武隊，可惜他並沒有投出好成績，出賽18場，投16.2局，沒有勝敗成績，防禦率6.48，季後西武隊沒跟李振昌續約。李振昌與洛磯隊簽小聯盟合約，並受邀參加大聯盟春訓，期待李振昌能夠奮起，讓自己可以在大聯盟投出一片天地。
去年是胡智為豐收的一年，在光芒2A投出7勝8敗、防禦率2.59的成績，拿下南方聯盟防禦率王以及年度最佳右投獎，季中入選未來之星明星賽，年底進入40人名單。今年胡智為將首度參加大聯盟春訓，他能否上大聯盟，就看他在熱身賽中的表現了。
至於捕手張進德，已在小聯盟奮戰多年，去年在2A及3A出賽。此次是他首度受邀參加大聯盟春訓，他期待自己能有好表現讓教練團留下深刻印象，為自己多增一分上大聯盟的機會。
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