原標題：美國俄克拉何馬州發生大規模野火

新華社休士頓2月12日電（記者張永興） 美國俄克拉何馬州12日發生大規模野火，造成大面積土地被燒，數百人被迫緊急疏散，但未造成人員傷亡。

這起野火發生在俄克拉何馬州首府俄克拉何馬城東南部，過火土地面積已經達到大約877英畝（約合355公頃）。火災發生時，當地天氣乾燥多風，但造成野火的具體原因尚不清楚。

據消防及森林管理部門表示，由於大風不斷，野火勢頭兇猛。目前，除了俄克拉何馬當地消防隊員和森林管理部門在地面全力滅火外，當地國民衛隊還出動數架直升機，從空中洒水進行滅火。

當前屬於當地野火高發期。俄克拉何馬州已經發佈公告，告誡居民多加註意，避免引發野火。