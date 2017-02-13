積極準備東山再起的「平成怪物」松坂大輔，受矚目的程度也許不如大谷翔平，可畢竟前大球星動見觀瞻，加上一周練投594球，隔四天進牛棚又投了185球，量之大教我驚訝不已。

大聯盟春訓一開始不會衝很快，暖身活動筋骨而已，再來牛棚練投50球左右，因人而異，先發接近開賽的三月底漸增到90球，循序漸進。不冒受傷的風險。經典賽投球數限制，第一輪65球、第2輪80球、決賽95球也是這個道理。

日本訓練觀念、方法、模式和大聯盟不同，春訓時間、目的也不一樣。日本春訓還包括基本體能、技術訓練，春訓期當然長一點。一軍球員地位沒有是一定的，在春訓依然很拼。而大聯盟一切要到季賽來見真章，投球數的觀念也是，投球量要用在比賽裡才有效益，而不是花在練習上。

10年前，松坂大輔剛和紅襪簽肥約時、討論他的「魔球傳說」十分熱烈，神似的。前兩年也的確投出成績，卻在2009年經典賽後陷入低潮，和球團有不少摩擦，投一場好球沒問題，投不好問題一堆，加上媒體繪聲繪影就更嚴重！

印象中爭議大致有兩點，都跟投球數有關，一個是松坂習慣以很大量的球數熱身，常超過百球；另一個是，他有一局爆的狀況，教練認為控球太差換下來，但他覺得投越多會越好，甚至肩膀略感不適，按日本某些傳統做法，就多投一點就沒事，這恰恰是美國棒球所反對的，甚至覺得不人道。

以大聯盟生涯數據看，他球數25球前挨轟數和保送，都比其他高，50球後三振／保送比變好，百球後挨全壘打機牽低。發生爭議的2009年，百球後的被安打率最低，50球至百球的OPS高於其他階段。就看得出為什麼他堅持多熱身，可這點是紅襪教練無法認可的，因為投球數就代表一種耗損。由結果論看，要投200球沒人管你，但怎麼允許一局掉5、6分的還站在投手丘上。

當時「Dice-K」認為，日本人肩膀與美國人不同，特別強調不是為自己，也為以後挑戰大聯盟的日本投手發展著想。現在他在春訓初就大投特投，看來依然堅持熱投，好像鐵打的手臂，即使受過傷，也不顧一切，以符合自己模式的大燃燒來復活。

但球數的限制到底是保護？還是一種框限呢？投球越多本就越耗損肢體及機能，增加受傷的機率。現今保護措施與運動防護進步，不過投手開刀沒有減少，有老投手反倒覺得是投太少，造成受傷。另一派研究認為，與食物和生活習慣，或者打者強度及比賽場次增加有關。還有就是個人差異，沒有一種訓練機制，可以適合每一個人。

也許松坂大輔就是那種慢熱，要練二百球才覺得身心舒暢的投手，卻不是每個年輕投手都可以模仿的。畢竟到生涯尾聲，把他這種一天練投近兩百球的訓練，視為置死地而後生的「野球魂」大燃燒就好，看看新球季是否真能復活，創造松炍奇蹟，但幾乎自虐式的練投，別隨便嘗試為妙。