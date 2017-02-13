NBA／威廉斯受小皇帝欽點 LBJ：我們該給他長合約NOWnews今日新聞 (2017-02-13 12:34)
克里夫蘭騎士隊日前以10天短約簽下2011年選秀榜眼Derrick Williams（威廉斯），前役面對金塊隊表現相當優異，騎士當家球星「小皇帝」LeBron James對其表現相當肯定，並表態希望Williams能長留在騎士。
昨天騎士以125：109擊敗金塊賽後，James表示：「我們希望Williams能夠待上長久的時間，我們知道他是以10天短約被簽下，但我們能夠給他一個更長的合約。」
Williams上場21分鐘就攻下7分，展現出高得分效率。這也是Williams生涯第六個球季中所待過的第五支隊伍。
James提到Williams時說道：「我們知道他現在有些問題，首要的是，這裡是一個我們能夠幫助他成長的地方，他已經25歲了，但我們卻不常聽見他的名字，我卻希望我們所有團隊能夠幫助他成長。」
Williams提到加盟騎士隊時表示：「這裡的氣氛很好，我進NBA後沒有過這樣的感覺，我們拿出能量還有力量去比賽，也嘗試著去贏得比賽，這就是為什麼我會在騎士隊的原因。」
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