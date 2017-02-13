意媒稱俄羅斯黑客涉嫌入侵義大利國防部電腦北京新浪網 (2017-02-13 11:37)
原標題：意媒稱俄羅斯黑客涉嫌入侵義大利國防部電腦
國際在線專稿：據俄新社2月12日報導，羅馬媒體《信使報》（Il Messaggero）消息稱，俄羅斯黑客涉嫌入侵了義大利國防部的電腦。該媒體援引義大利內政部打擊網路犯罪部門的消息稱，黑客可能獲取了義大利的國家和軍事機密。
據該媒體報導，2014年年底就已出現針對義大利外交部和國防部的網路攻擊，且來源相同。2015年和2016年，攻擊仍舊在發生。
義大利內政部打擊網路犯罪部門消息人士表示，對攻擊兩個部門系統的病毒進行的分析表明，這些惡意程序製作於俄羅斯，且運用了非常複雜的技術。
據悉，相同的病毒還攻擊了其它部門，但具體是哪些部門，官方並沒有公開。
報導稱，針對義大利國防部的網路攻擊具有更加嚴重的破壞性，「病毒可以深入滲透到國防部網路中，有很大可能性獲取了義大利國家和軍事機密，甚至曾一度令電腦崩潰。」
英國《衛報》10日曾援引未透露姓名的消息人士報導稱，義大利外交部2016年曾受到黑客襲擊，且該襲擊可能與俄羅斯有關。
義大利外交部證實受到網路攻擊，但稱所有的加密數據都完好。俄羅斯外交部則表示，有關俄方似乎與該網路攻擊有關的報導不符合實情。
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