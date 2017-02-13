今年在美國沿海大片地區購置的房子，可能在買家繳清房貸之前，就得面臨草坪經常泡水的問題。一份最新研究顯示，美國沿海部分區域在30年內，就可能面臨幾乎持續不斷的漲潮淹水問題。

科學網站「探索者」(Seeker)近日報導，根據這份研究，中大西洋地區(mid-Atlantic)沿海到2045年以前，類似淹水問題可能平均一週發生數次。當地海面上升速度比其他地方要快，而且因地質變化，陸地同時也在下陷。

中大西洋地區一般包括紐約、紐澤西州、賓州、德拉瓦州、馬里蘭州、華盛頓特區與西維吉尼亞州等。

根據這份發表在「公共科學圖書館期刊」(PLOS ONE)的研究，到2045年以前，華府與馬里蘭州的安納波利斯(Annapolis)每年可能發生超過120次，或者說每3天一次的漲潮淹水問題。這比現在中大西洋地區一個月一次、造成道路阻塞與房屋受損的淹水要頻繁。

協助進行這份最新研究的科學工作者關懷聯盟(Union of Concerned Scientists)分析師史班爾─齊格飛(Erika Spanger-Siegfried)說，「淹水情況一般將集中在新月與滿月時分。」