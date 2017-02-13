原標題：阿富汗赫爾曼德省衝突25名平民喪生 聯合國方面關切

中新社聯合國2月12日電 聯合國阿富汗援助團（聯阿援助團）12日發佈消息稱，對阿富汗赫爾曼德省最近的暴力升級表示嚴重關切。據報導，至少有25名平民在近日的衝突中死亡。

聯阿援助團發佈的消息指出，2月9日和10日，國際軍事力量在赫爾曼德省桑吉區進行了空襲，原計劃是針對反政府武裝分子。但根據聯阿援助團的初步調查，空襲至少殺死了18名平民，大部分死者是婦女和兒童。聯阿援助團指出，北約駐阿富汗部隊已經開始調查這起事件。

2月11日，塔利班武裝在赫爾曼德省首府拉什卡爾加對阿富汗國民軍士兵進行了自殺式襲擊。襲擊造成至少7名平民死亡，另有至少7人受傷，死傷者主要是販賣商品的兒童。

聯阿援助團稱，由於阿富汗的武裝衝突，赫爾曼德省的民眾遭受極大痛苦。2016年，赫爾曼德省有891名平民死亡或受傷，在首都喀布爾以外的阿富汗地區中，赫爾曼德省的平民傷亡人數最多。

聯阿援助團重申，衝突各方必須嚴格遵守國際法規定的義務，採取一切可行措施保護平民免受傷害。聯阿援助團同時向受害者家屬表示誠摯的哀悼，並希望受傷者能夠儘快得到治療並康復。

阿富汗的衝突曠日持久，該國平民死亡人數不斷增加，減貧和發展的努力受到嚴重阻礙。

聯合國阿富汗援助團是根據聯合國安理會有關決議成立的，旨在加強對阿富汗重建工作的援助。除了把支持阿富汗政府和人民作為政治任務外，聯阿援助團還通過多種渠道推動和平與和解進程，在衝突中保護平民。（完）