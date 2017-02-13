阿富汗暴力衝突25名平民喪生 聯合國表示關切北京新浪網 (2017-02-13 11:01)
原標題：阿富汗赫爾曼德省衝突25名平民喪生 聯合國方面關切
中新社聯合國2月12日電 聯合國阿富汗援助團（聯阿援助團）12日發佈消息稱，對阿富汗赫爾曼德省最近的暴力升級表示嚴重關切。據報導，至少有25名平民在近日的衝突中死亡。
聯阿援助團發佈的消息指出，2月9日和10日，國際軍事力量在赫爾曼德省桑吉區進行了空襲，原計劃是針對反政府武裝分子。但根據聯阿援助團的初步調查，空襲至少殺死了18名平民，大部分死者是婦女和兒童。聯阿援助團指出，北約駐阿富汗部隊已經開始調查這起事件。
2月11日，塔利班武裝在赫爾曼德省首府拉什卡爾加對阿富汗國民軍士兵進行了自殺式襲擊。襲擊造成至少7名平民死亡，另有至少7人受傷，死傷者主要是販賣商品的兒童。
聯阿援助團稱，由於阿富汗的武裝衝突，赫爾曼德省的民眾遭受極大痛苦。2016年，赫爾曼德省有891名平民死亡或受傷，在首都喀布爾以外的阿富汗地區中，赫爾曼德省的平民傷亡人數最多。
聯阿援助團重申，衝突各方必須嚴格遵守國際法規定的義務，採取一切可行措施保護平民免受傷害。聯阿援助團同時向受害者家屬表示誠摯的哀悼，並希望受傷者能夠儘快得到治療並康復。
阿富汗的衝突曠日持久，該國平民死亡人數不斷增加，減貧和發展的努力受到嚴重阻礙。
聯合國阿富汗援助團是根據聯合國安理會有關決議成立的，旨在加強對阿富汗重建工作的援助。除了把支持阿富汗政府和人民作為政治任務外，聯阿援助團還通過多種渠道推動和平與和解進程，在衝突中保護平民。（完）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
500W 汽車電源轉換器 Plus．1000W 汽車電源轉換器．500W 汽車電源轉換器．汽車電源轉換器 三插座．汽車電源轉換器 1200w．汽車電源轉換器．專業級汽車電源轉換器．汽車 電源轉換器．1200W 汽車電源轉換器．汽車電源轉換器 1000w．汽車 電源 轉換器．2000W 汽車電源轉換器
- 【R.Q.POLO】永恆花語 精梳棉雙人加大五件式床罩組(6X6.2尺
- 【東方翡翠寶石】狗來富貴A貨翡翠花件玉佩/糯種飄綠花/DO00
- SANUK 圓點木頭紋底懶人鞋-女款(黑色)
- 【東方翡翠寶石】精工八卦太極/先天八卦、太極可轉動/A貨翡
- 【PLAYBOY】Tiffanys Bunny 第凡內早餐系列 三層式手拿包(
- Kenneth Cole 2017男舒適針織側縫袋對比深碳灰色長睡褲【預
- Max Mara-SPORTMAX 綠色花朵圖騰V領無袖洋裝
- 【普德Buder】DC快拆式中空絲膜銀添活性碳濾心 RO-1401(第
- 長草顏團子－長效升溫黏貼式加大加長版暖暖包【200入組】
- H&D 3M防潑水三線獨立筒床墊-雙人加大6尺
他娶了自己的中學老師 如今有望當選法國總統【北京新浪網】
川普打算再簽新的行政命令 禁止旅遊【中廣新聞網】
美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙【中央社】
巴鐵空軍續購50架最新型梟龍 配有源相控陣雷達【北京新浪網】
記者會上安倍講話 特朗普不戴傳譯機【北京新浪網】