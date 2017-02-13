墨西哥數千人參與抗議活動 反對特朗普政策北京新浪網 (2017-02-13 10:33)
原標題：墨西哥數千人參與抗議活動 反對特朗普政策
[環球網報導 記者 朱佩]美國總統特朗普此前稱，有必要在美墨邊境上修築圍牆，以阻止非法移民流，並在販毒路徑上設置屏障。特朗普還承諾，該國不會為修牆出資，所有資金將由墨西哥支付。而墨西哥總統斷然拒絕這麼做。俄新社2月13日稱，12日在墨西哥首都有數千人參與了反對特朗普政策的大規模抗議活動。
據報導，人們聚集在市中心改革大道上的「獨立天使」紀念碑旁。據警方數據，有多達2萬人參與了活動，他們在該國公共安全部軍樂隊的伴奏下演奏了墨西哥國歌。
在此之前，集會者還毀掉了一段象徵性的白磚牆以示抗議，該牆表現了特朗普在兩國邊境修築圍牆的打算。抗議者手中舉著「墨西哥萬歲，打倒特朗普」等標語。
與此同時，「反對腐敗與有罪不罰的墨西哥人」組織負責人瑪麗亞？安帕羅？卡薩爾表示，12日該國還有24座城市舉行了類似活動。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
500W 汽車電源轉換器 Plus．1000W 汽車電源轉換器．500W 汽車電源轉換器．汽車電源轉換器 三插座．汽車電源轉換器 1200w．汽車電源轉換器．專業級汽車電源轉換器．汽車 電源轉換器．1200W 汽車電源轉換器．汽車電源轉換器 1000w．汽車 電源 轉換器．2000W 汽車電源轉換器
- 【男用經典款機能短車褲】Sporty_Plus(黑/螢光黃色線_C-092
- 鴻宇 美國棉 防蹣抗菌 -狗狗物語-粉色 兩用被床包組 雙人四
- Ally愛麗 飯店用-矽膠抗菌3M防潑水護邊獨立筒床墊-雙人加大
- MICHAEL KORS鐵牌滿版漆皮立體中夾(鐵灰銀)
- 【微星X99平台】i7六核{暗夜劍聖} 240SSD/GTX1070 SLI雙獨
- CITIZEN 霸氣聯盟潮流男錶-黑(BK2520-53E)
- 第五大道 完美意境SHAHMINA披肩
- DURBAN都爾本 拿破崙 乳膠 獨立筒上墊 雙人加大
- 【PET GEAR】多功能五合一大型手拉車(三色可選)
- 【GIGABYTE技嘉】GV-N1080D5X-8GD-B 顯示卡
他娶了自己的中學老師 如今有望當選法國總統【北京新浪網】
川普打算再簽新的行政命令 禁止旅遊【中廣新聞網】
美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙【中央社】
巴鐵空軍續購50架最新型梟龍 配有源相控陣雷達【北京新浪網】
記者會上安倍講話 特朗普不戴傳譯機【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》