原標題：墨西哥數千人參與抗議活動 反對特朗普政策

[環球網報導 記者 朱佩]美國總統特朗普此前稱，有必要在美墨邊境上修築圍牆，以阻止非法移民流，並在販毒路徑上設置屏障。特朗普還承諾，該國不會為修牆出資，所有資金將由墨西哥支付。而墨西哥總統斷然拒絕這麼做。俄新社2月13日稱，12日在墨西哥首都有數千人參與了反對特朗普政策的大規模抗議活動。

據報導，人們聚集在市中心改革大道上的「獨立天使」紀念碑旁。據警方數據，有多達2萬人參與了活動，他們在該國公共安全部軍樂隊的伴奏下演奏了墨西哥國歌。

在此之前，集會者還毀掉了一段象徵性的白磚牆以示抗議，該牆表現了特朗普在兩國邊境修築圍牆的打算。抗議者手中舉著「墨西哥萬歲，打倒特朗普」等標語。

與此同時，「反對腐敗與有罪不罰的墨西哥人」組織負責人瑪麗亞？安帕羅？卡薩爾表示，12日該國還有24座城市舉行了類似活動。