原標題：三星電子副會長李在鎔再受獨檢組傳訊 稱將陳述實情

中新網2月13日電 據韓媒報導，負責調查總統親信門的韓國獨立檢察組13日傳喚三星電子副會長李在鎔，全面調查其向總統朴槿惠和親信門主角崔順實行賄的嫌疑。

據報導，這是獨檢組自上月16日向法院提請批捕被駁回后，時隔一個月再次傳喚李在鎔。

當地時間當天上午9時25分許，李在鎔以行賄嫌疑人身份到案，在抵達獨檢組辦公樓時迴避記者提問，僅表示將如實交代配合調查。

1月16日，獨檢組向首爾中央地方法院提請逮捕李在鎔，獨檢組指控李在鎔涉嫌行賄，違反《特定經濟犯罪加重處罰法》、《關於在國會陳述和鑒定的法律》。法院於19日駁回了獨立檢的要求。