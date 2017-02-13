原標題：中國驅逐32名韓國傳教士引外媒猜測

參考消息網2月13日報導 英媒稱，韓國外交部官員11日說，中國1月份驅逐了32名韓國傳教士，又在2月初逮捕了一名韓國公民，但尚不清楚這是否與韓國部署「薩德」反導系統有關。

據英國廣播公司網站2月11日報導，據韓國媒體報導，這32人都在中國靠近朝鮮邊境的延吉地區傳教，其中不少人已在當地工作十多年。

韓國外交部說，這些人是在1月份被驅逐的。韓國外交部提醒韓國基督教組織，在進行傳教活動時必須尊重當地法律和習俗。

報導稱，一位不具名的韓國傳教士11日告訴路透社，包括一名韓國傳教士和一名美籍韓裔牧師在內的4個人9日在延吉一家賓館被中國公安人員帶走。

韓國官員已證實，一名韓國公民被指違反移民法規在中國被捕，並被拘留5天。

許多韓國人認為，這是中國對韓國部署「薩德」反導系統採取的報復措施。

但韓國官員說，目前沒有證據表明這些事件與部署「薩德」有關。

韓國媒體說，在中國傳教的韓國傳教士可能超過1000人，多數在中國東北地區。許多韓國傳教士幫助朝鮮人逃到中國，並協助這些「脫北者」從中國前往韓國或其他國家。

由於朝鮮多次進行核試驗和導彈試射，引起東北亞局勢緊張。美國和韓國有意部署「薩德」，對朝鮮的高空導彈進行攔截。

報導稱，但中國政府一直認為「薩德」的雷達波段將覆蓋大片中國領土，對中國國家安全造成損害，因此強烈反對。

報導稱，韓國人普遍認為，中國因「薩德」而對韓國採取報復措施，包括限制赴韓國旅遊和購買韓國電子消費品，以及不許韓國藝人在中國演出等。

來源：參考消息