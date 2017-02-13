原標題：俄熱衷戰爭只為重塑大國形象？美國媒體這樣說

[環球網軍事2月13日報導]美國《外交》雙月刊網站2月7日發表文章稱，德國軍事理論家卡爾·馮·克勞塞維茨在著名的《戰爭論》中寫道：「戰爭是政治通過另一種手段的繼續。」在理解俄羅斯日益冒險的外交政策時，這句名言再恰當不過了。

例如，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京熱衷於「混合戰爭」，即將傳統軍事手段與操縱信息相結合，以達到戰略目的。從很多方面來看，莫斯科近幾年干預喬治亞、敘利亞和烏克蘭，都是對克勞塞維茨的名言的詮釋。只不過俄羅斯在這幾個國家進行的戰爭，從軍事上體現了該國政府急於證明其超級大國地位的願望。

在這3場衝突中，俄羅斯在當地的利益，即使不是無足輕重的，至少也是有爭議的；它的目的首先是向國內外的觀眾證明，俄羅斯是一個有著全球實力和抱負的大國。對克里姆林宮來說，戰爭是塑造國家形象的另一種手段。

自冷戰結束以來，俄羅斯一直希望與美國和北約平起平坐——有時是作為合作者，有時是作為競爭者。普京在2005年的一次講話中，表達了這種對地位的渴求，他說：「蘇聯解體是上世紀最大的地緣政治災難。」2015年的官方國家安全戰略文件中提到，俄羅斯要發揮管理重大全球危機的作用，並把「使俄羅斯聯邦成為世界強國」列為重要的國家利益。

2008年8月與喬治亞的短暫戰爭，是對俄羅斯戰略意圖的具體化。在俄羅斯看來，與其說喬治亞是一個要鎮壓的敵人，不如說它是證明俄羅斯軍事實力再次強大的一個方便的工具——讓莫斯科藉此機會利用現代戰爭裝備，向俄羅斯人民和全世界展示其軍事實力。

敘利亞也為俄羅斯提供了類似的戰爭依據。莫斯科聲稱打擊「伊斯蘭國」是為了打擊恐怖主義，但這不是一個令人信服的理由。其他所謂的理由，如俄羅斯重振在東地中海地區的地位，稍微可信一些，但也很難解釋為什麼要進行這樣一次長途跋涉的行動。在敘利亞的行動，更像是俄羅斯力量的一次全球展示，而不像克里姆林宮說的那樣，具有戰略緊迫性。

莫斯科的軍事聲望計劃和對信息戰的利用，是削弱西方優勢的有效手段。俄羅斯的這種混合戰爭，不會隨著敘利亞戰爭的結束而結束。俄羅斯經濟仍處於困難時期，而西方的地緣政治衰落正在加速，因此，莫斯科更有可能利用軍事行動來強化自己的全球形象，並鞏固國內的政治支持。

俄羅斯領導人是否會發動新的干預行動，還是個未知數，但西方在思考如何處理與俄羅斯的關係時，必須考慮俄羅斯希望利用戰爭工具來進行「品牌宣傳」的願望。

雖然俄羅斯的干預行動不都是為了實現具體的戰略目標，它們卻都有著一個共同的理由——這個理由說明，俄羅斯今後很可能繼續從事冒險主義行動。理解了這一邏輯，可以為其他國家在思考如何更好地打擊、威懾或擊敗俄羅斯時開闊思路。如果俄羅斯最主要的目標是象徵性的，是為了傳遞信息，那麼這方面就有理由成為最應積極與之抗爭的一面。