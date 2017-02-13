原標題：歐盟委員會主席：英脫歐談判將使歐盟分化

中新網2月13日電 據外媒13日報導，英國脫離歐洲聯盟的談判尚未啟動，歐盟卻已危機四伏。歐盟委員會主席容克擔心，英國脫歐將輕易破壞歐盟內部的團結，使歐盟陷入渙散。

容克在12日播出的訪談中指出，英國只要在跟27個歐盟國家分別談判時對各國作出不同承諾，就能分化這27國。他說，英國是搞離間的高手，其他國家可能中計。

容克說：「其他歐盟27國還不曉得，但英國非常清楚他們如何達到這個目的。他們能對A國承諾這個，對B國承諾那個，對C國承諾另一個，最後就不會有統一的歐盟陣線。」

英國將在3月底以前正式啟動脫歐程序，整個過程預料會在兩年內完成。但歐盟現在面臨諸多挑戰，包括難民危機，如何讓希臘留在歐元區，以及特朗普就任美國總統。

此外，法國、荷蘭和德國今年都要大選，奉行民粹主義和反歐盟的政黨估計將佔上風。

容克表示，防衛是歐盟其餘27國能夠加強合作的一個領域。在歐盟國家中，只有英國和法國擁有核武器。

容克下周末將在布魯塞爾同美國副總統彭斯舉行會談。他指出，歐盟應該利用特朗普政府的反全球化立場，在英國正式脫離歐盟前跟美國達成貿易協議，因為英國脫歐前不能自己單獨參加貿易談判。

另一方面，容克在採訪中宣布，2019年任期屆滿后將不尋求連任。歐盟委員會主席任期五年，可連任。

62歲的容克原本是盧森堡總理。2014年，他競選歐盟委員會主席職位時遭到英國的強烈反對，因為他主張推動歐盟深度融合，但英國不希望與歐盟走得更近。

報導說，關於歐盟內部人心渙散的擔憂從去年英國公投決定脫歐后就開始了。

德國總理默克爾去年在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發舉行的歐盟峰會上就已警告說，歐盟的處境危急。

她上周說，歐洲領導人將於下月在羅馬舉行的峰會上就歐盟的未來做出重大宣言，可能會允諾一個「不同步調速度」的聯盟。