特朗普安倍「高爾夫外交」 「球敘」七小時得分保密北京新浪網 (2017-02-13 00:39)
美國時間11日，新任美國總統特朗普與日本首相安倍晉三一同揮杆，這也是特朗普上任以來首次與外國元首打高爾夫，特朗普時代的「高爾夫外交」正式開鑼。
據路透社報導，美國當地時間2017年2月11日，特朗普與安倍晉三的高爾夫之約在佛羅里達州棕櫚灘特朗普名下的私人高爾夫俱樂部進行。昨日剛剛在華盛頓進行過正式會晤，兩人一同乘坐美國總統專機「空軍一號」來到佛羅里達。
特朗普上午與安倍在位於棕櫚灘北面20英里遠的特朗普國家高爾夫球場打了9個洞，下午轉戰位於西棕櫚灘特朗普國際高爾夫球場繼續下半場，合共進行了7小時的高爾夫活動，比原定的4小時大幅增加了活動時間，有媒體人員笑稱一場球跑兩個場有給自家高爾夫球場打廣告嫌疑。
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