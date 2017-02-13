原標題：美中情局請巫師效力

一批日前解密的美國中情局（CIA）檔案顯示，美國情報部門上世紀70年代組建特異功能小組，曾參與1979年解救被困伊朗的美國人質行動。但是，他們「感應到」的信息與實際情況相差太遠，對人質解救基本沒有起到作用。直到1995年，這個存在了20年之久的小組才因「無法提供有價值的情報」被解散。

「心靈感應術」失靈

俄羅斯「衛星」通訊社12日援引解密文件報導，這一項目始於1975年，數以百計自稱具有超自然能力或者是有志於獲得這種能力的人參加了甄選，最終6人被選中。

在若干年裡，這個小組的代號為「燒烤火焰」。起初，這個小組的功用在於研究超自然現象，收集有關理論。但1979年，「燒烤火焰」被情報部門派上實際用場，並真的提供了有效情報。

當時美國一架海軍飛機失蹤，該小組說出的飛機所在地點，距離真實地點誤差僅約15英里（約24公里）。時任美國總統吉米·卡特在事情過去12年後接受採訪時也透露了這個信息。「我們有架飛機掉在中非共和國，一架雙發動機小飛機，」卡特說，即便使用衛星也沒有找到這架飛機。「中情局局長跑來告訴我，他聯繫了一個自稱有超自然能力的加利福尼亞女人，她『入定』，然後寫下地點經度和緯度，我們把衛星送到她說的位置上空，發現飛機就在那裡。」

1979年11月4日，伊朗激進學生組織佔領美國駐伊朗使館，劫持52名美國人。這些人質被扣444天。在人質解救行動中，特異功能小組卻沒能發揮作用。

解密文件顯示，從衝突發生，到人質被分散到伊朗多地，小組成員都沒能靠「心靈感應術」給出準確信息，他們猜測的人質位置與人質實際所處位置有時相隔數百英里。

沒有價值終被解散

儘管如此，這個小組續存了14年，換了「貢多拉願望」「中央車道」「星門計劃」等多個代號，負責人也更換了幾任。直到今天，對於它的爭論依舊沒有停止。

物理學家埃德溫·梅參與美情報部門對心靈感應、千里眼等超自然現象的研究達20年之久，曾與特異功能小組一起工作。他說，創立這個小組的初衷是因為發現其他國家也在從事此類實驗，因此「我們要對超自然能力是否存在、是否會威脅我們作出評估」。

按照他的說法，在解救人質行動中，特異功能小組有時可以說出人質被送到了哪裡，還可以看到他們的健康情況，這樣人質被釋后馬上就能給他們提供適合的醫生，「這是非常有幫助的信息」。

「燒烤火焰」小組成員約瑟夫·麥默尼格爾一次接受採訪時說：「中情局解密的東西都是垃圾，起作用的東西都沒有解密。」

1995年，中情局的一份報告認定，特異功能小組的「遠距離觀測報告沒有帶來具體的、特定的、在情報收集中有價值的信息」，繼而這一項目終結。據新華社