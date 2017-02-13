普京祝賀施泰因邁爾當選德國總統北京新浪網 (2017-02-13 04:33)
中新社莫斯科2月12日電(記者 王修君)當地時間12日，俄羅斯總統新聞局發佈消息稱，俄總統普京祝賀施泰因邁爾當選德國總統，並表示願就雙邊熱點問題開展對話。
消息稱，普京當天向施泰因邁爾發去了賀電，稱相信其上任后將促進俄德關係發展，推進兩國在各個領域開展成果豐碩的合作。
在賀電中，普京還邀請施泰因邁爾在方便的時候訪問俄羅斯。
施泰因邁爾現年61歲，曾兩度擔任德國外交部長，2007年至2009年還曾任德國副總理。
施泰因邁爾此次當選屬於意料之中，德國主要大黨先前均表態支持他競選總統。施泰因邁爾將於3月19日正式履職。(完)
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